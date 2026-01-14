還要再等！ 美最高法院最快「這時」裁定川普關稅合不合法

川普關稅案懸而未決，美國最高法院尚未對川普關稅政策的合法性做出裁定。

美國總統川普關稅政策衝擊全球經濟，美國最高法院並未在週三對川普關稅政策的合法性做出裁定，市場繼上週五後再度撲空，投資人最快必須等到下週，才能知道關稅政策的命運。（請聽AI報導。）

根據路透社報導，美國最高法院週三公布3項裁定，但未就川普的全球關稅措施合法性作出裁決，美國最高法院尚未說明下一波意見書何時公布，但大法官將於下週再次開庭，可能安排在下週二或下週三宣布更多裁定。

美國最高法院上次原定於9日針對川普政府的關稅案作出裁決，但當天尚未有裁定出爐。在去年11月5日的口頭辯論，大法官的提問顯示，法院對川普是否能依據1977年緊急狀態法源加徵關稅，態度明顯保留，川普表示，若最後裁定違法將是對美國的重大打擊。

川普去年4月2日宣布的對等關稅向多數進口商品加徵10%到50%的關稅，並以打擊芬太尼走私為由對加拿大、墨西哥與中國大陸徵收額外關稅，一旦裁決對川普不利，當局可能須退稅超過1300億美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。