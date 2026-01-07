還要凍3天！台灣冷到10度怎麼穿？怕冷女生必看的保暖穿搭靈感 去日本和歐洲玩低溫也適用 | ELLE
台灣天氣低溫下探，跌破10度，寒流來襲的天氣該怎麼穿？在冷到讓人忍不住擔心會感冒的氣溫下，享受時尚有時確實不容易，但真正的冬天到來，也讓層次穿搭的可能性提高，無論是有著蓬鬆溫暖感的羽絨外套或是帥氣時髦的長版大衣，在保暖禦寒穿搭中，透過適當的搭配，也不乏能讓心情隨之明亮起來的造型選擇。
在這裡，我們將介紹幾組從街頭捕捉到的穿搭靈感，既能兼顧保暖，又能呈現出迷人的風格。從明天開始，不妨立刻將這些造型巧思融入你的日常穿搭之中，無論是在台灣碰到大寒流，或是出國玩低溫都不怕。
10度以下穿搭保暖法：高領針織衫+毛毛外套
寒流來襲還是能很時髦的保暖穿搭就交給高領針織衫和華麗視覺笑果十足的毛毛外套，以不同深淺的米白色堆疊穿搭，脖子暖了整個身子也都暖了，最後不妨也戴上淺色墨鏡，替10度以下的天氣增添時髦態度。
10度以下穿搭保暖法：巴拉克拉法帽
寒流來襲，天氣下探10度，心情在「只想賴在沙發上翻滾」與「還是想出門走走」之間來回擺盪嗎？那就以像毯子般能將頭部完整包覆的巴拉克拉法帽作為造型主角，搭配開襟衫或寬鬆剪裁的外套出門吧。就連剛睡醒的凌亂髮型，也能輕鬆搞定，完全不需要額外造型。
10度以下穿搭保暖法：高領毛衣+抽繩牛仔褲
如果是要出國去寒冷的地方，打包行李一定要帶一件高領上衣，無論是選擇輕薄的發熱衣或是有一些後度的針織衫，都能成為冬季打底造型，而褲子不妨選擇慵懶的抽繩牛仔褲，結合丹寧的俐落結構，以及居家褲的舒適與可調節性，特別適合希望多腰部一點彈性空間的人，無論是想把厚毛衣紮進去，或是冬天吃多了，都不怕褲頭勒緊。
10度以下穿搭保暖法：手套
千萬別小看手套！尤其在10度以下的天氣外出，沒有一雙溫暖手套真的無法在戶外待太久，選擇手套的原則可以從衣櫃裡最常有的上衣顏色或外套顏色來參考，這樣就不會擔心突兀。
10度以下穿搭保暖法：亮色羽絨外套+毛帽
一件毛帽可說是10度天氣穿搭必備，可以擋風也能鎖住頭部溫暖，而在低溫氣候必備的羽絨外套上，不防選擇亮色系的，讓心情更名亮，如果出門或出國旅行拍照也更上相。
10度以下穿搭保暖法：皮革羽絨外套
兼具實用性與奢華氣場的皮革羽絨外套，是冬天穿搭衣櫥裡相當加分的存在。搭配皮革中長裙與皮革長靴，再加入一只份量感十足的動物紋手袋，立刻激盪出成熟又出其不意的時髦反差，瞬間成為街頭風格焦點。若再以俐落的墨鏡點綴，營造出《駭客任務》般的造型氛圍，更顯酷感十足。
10度以下穿搭保暖法：羽絨背心+大衣
如果碰到室內外溫差大，不妨選擇更輕薄但保暖度仍然很高的羽絨背心穿搭，不但方便穿脫，羽絨背心也可以和各種服裝造型混搭，降低給人過於休閒的感覺，可以選擇短版羽絨背心和長版風衣層次搭配，背心款式選擇可以搭配和內層服裝同色系呼應，整體看起來更有一致性。
10度以下穿搭保暖法：長版羽絨外套
當身處氣溫10度以下的環境，輕盈又保暖、堪稱嚴冬最強後盾的寬鬆版型長版羽絨外套，不論選擇稍微少見的色調，或是安全不敗的基本色，都同樣合適。只要搭配繽紛的針織上衣、你最愛的褲款，再加上一雙金屬質感鞋履，就能將這件單品的魅力發揮到最大。
10度以下穿搭保暖法：暖色系大衣+圍巾
想要穿的保暖又不突兀，不妨將大衣和圍巾以一至配色來呈現，除了白色或棕色，時髦女生還可以嘗試這種奶油黃！這顏色，不僅在春夏大放異彩，其實在冬季以如此亮眼的主角級大衣呈現，同樣迷人動人。搭配圖像感十足的洋裝，再以同色調的圍巾與包款相互呼應，盡情享受這抹色彩所帶來的能量與魅力。
10度以下穿搭保暖法：酒紅色造型
10度以下的穿搭就是要把自己從頭到腳包緊緊才保款，這時不妨用一些色彩點綴暗沉的冬季，而酒紅色向來是歷久不衰的秋冬人氣色調，優雅中十分搶眼，本季更是掀起一波熱潮。不妨以飛行夾克、裙裝與靴款統一色系，將這抹迷人的色彩魅力完整展現出來。
10度以下穿搭保暖法：繽紛配色手套
在寒流報到的冬天穿搭中，繽紛色彩的手套雖然體積不大，卻是能瞬間展現存在感的時髦配件。當深色系皮革外套搭配寶寶藍色洋裝與同色手套時，整體氛圍彷彿化身為時尚現代版《冰雪奇緣》的艾莎，既俐落又充滿戲劇張力。
10度以下穿搭保暖法：環保皮草穿搭
在這個季節，可以盡情享受毛絨絨或蓬鬆的材質。即便外套已經很有亮點，也不一定要把其他單品搭得同樣大膽（當然，如果想大膽也完全沒問題！），只要搭配舒適的簡約針織衫或牛仔褲，就能輕鬆打造出時尚又好看的造型。
