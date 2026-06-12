還要死多少人？警追毒駕半年釀4死2傷 仍未見任何改善精進措施

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記者楊忠翰／綜合報導

桃園張男毒駕拒檢逃逸撞死2名行人，自己也傷重不治。（圖／翻攝畫面）

桃園市1名30歲張姓男子，11日晚間在春日路拒檢逃逸，警匪追逐6公里後，張男車輛在敏盛醫院前自撞全毀，造成2名行人無辜慘死，張男送醫搶救後宣告不治；這也是半年以來第3件已曝光的警方追逐毒駕犯釀禍案件，3起事故造成4死2傷的慘劇，倘若警方再不精進攔截圍捕的作法，不知道又要付出多少的人命代價。

去年12月7日下午4時許，北市警員巡邏行經中坡北路及永吉路口時，瞥見1部轎車違規行駛，警員隨即上前攔查，陳姓駕駛竟突然加速逃逸，還一路高速闖紅燈，甚至擦撞1部汽車及2輛機車，造成2名騎士倒地受傷，最後警方順利制伏陳男，並在車內發現多種毒品，全案訊後依毒品、公共危險等罪嫌移送法辦。

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今年4月3日上午11時許，彰化縣1名陳姓男子，駕駛小貨車違規紅燈右轉，警員隨即上前攔車盤查，沒想到陳男竟加速逃逸，同樣一路高速闖紅燈，還撞上1名騎車買菜的施姓老婦，造成她左大腿30公分撕裂傷，腹部嚴重瘀青，經送醫搶救後宣告不治，警方循線前往鹿港逮人，並對陳男進行毒品唾液快篩，呈現陽性反應，全案訊後依公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

光是短短半年以內，警方追逐毒駕嫌犯後肇事的案件就有3起，並造成4死2傷的慘劇，這還不包括未在新聞曝光的部分，隨著全國民眾高聲撻伐，導致毒駕的刑責及罰則不斷增加，未來這些吸毒後神智不清的駕駛，拒檢逃逸的可能性勢必大幅提高，有鑑於毒駕帶來的高危險性，警方亦不可能任由毒駕犯橫衝直撞，選擇改採事後取締的機會應是毫無可能。

如此一來，精進攔截圍捕的作法勢在必行，目前警方面對拒檢逃逸的嫌犯，唯一的做法就是線上警員呼叫支援後，轄區各派出所警力出動前往鄰近路口待命，事實上警員抵達現場後，只能聽著無線電掌握狀況，卻不知道自己該做些什麼；╴倘若不添購新式阻絕車輛前進的器材，單就目前現有的警力配置來改善的話，最好的做法就是警員到達路口後，開始鳴警笛警示來往人車，接著根據無線電回報狀況控制燈號，將嫌犯車輛誘導到偏僻路段，再採取進一步的強力攔截措施。

不過，警政署僅表示，對於疑涉毒駕或其他重大公共危險之駕駛人，如任其持續駕車行駛，可能對不特定用路人造成即時且重大危害，警方依法採取必要攔查及追緝作為，係為避免危害擴大並保障社會大眾安全。

針對員警執行攔查、追緝車輛等勤務，均訂有相關作業規定，對於涉及犯罪駕車逃逸，或經通報實施攔截圍捕之車輛，警員得依相關法令規定執行追緝勤務，且執勤過程應綜合考量現場交通、公共安全及執勤風險等因素，審慎評估並採取適當作為，藉以維護社會安全及執勤安全。

桃園毒駕警匪追逐釀3死的悲劇，不會是最後一件，到底要用多少人命，來喚醒警方對於精進執勤手段的重視，全國民眾可以繼續看下去。

警方攔截圍捕的流程。（圖／警政署提供）

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