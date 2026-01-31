「還要等你多久」男不滿被催！捅死人只拿4萬和解 國民法官判無期

一名男子進行毒品交易時，不滿遭人催促，竟揮刀捅人胸腹致死。（示意圖，photoAC）

基隆男子林家宏過去曾因傷人入獄，2024年2月才剛假釋，沒想到才過4個月，就在毒品交易現場衝動奪命。當時他與友人前往基隆某民宅買毒，因不滿引路的李姓男子等得不耐煩、開口催促他還要等多久，竟在怒火中燒下拔出隨身摺疊刀，朝對方胸腹猛刺，導致李男送醫後宣告不治。

回顧案發當天，林男才剛陪朋友去彰化探監，基隆就想解毒癮，林男買毒時遇到高姓老友敘舊，卻讓帶路買毒的李男在旁苦等。，李男上前碰觸並抱怨了幾句：「你是好了沒？要上去了嗎？還要等你多久？」被催得心煩的林男就掏出折疊刀揮刀行兇，兩刀奪走對方的性命，犯案後他沒想著救人，反而丟下血流不止的被害人心虛落跑，即便友人火速報案送醫，受害者仍因傷勢過重不治身亡。

家屬提出的和解金？

案件進入一審國民法官審理，林男的表現讓家屬更火大。面對人家的喪親之痛，他竟然想用4萬元解決，跟家屬要求的600萬簡直是天差地遠，最終和解破局。國民法官認為他僅因幾句口角就痛下殺手，且毫無彌補誠意，因此重判無期徒刑並褫奪公權終身。

二審判決為何？

林男不服提出上訴，高等法院30日做出二審判決，審理期間法官曾嘗試居中協調和解，但依然沒有結果，最終決定維持原判，駁回上訴。

