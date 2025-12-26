還要總統問答？藍白提案彈劾賴清德 律師批打假球世界最扯

即時中心／潘柏廷報導

朝野政黨2024年以來紛爭不斷，現在又因總統賴清德支持政院不副署《財劃法》，使得在野陣營的藍白立委發起彈劾賴清德當作反制，更要求未來賴清德要赴立院進行總統問答。對此，律師黃帝穎今（26）日在臉書指出，藍白打假球已夠丟臉竟還有臉提總統問答，不只已被判決違憲，更違反美法國際標準，藍白簡直世界最扯！





黃帝穎今日在臉書點出，憲法增修條文規定，立院通過總統彈劾案需2/3，藍白席次國半只能倒閣，卻提出人數不足的彈劾，明顯是憲政上打假球，轉移不敢倒閣的心虛。

因此，黃帝穎認為，總統遵守憲法及國際標準不用配合藍白打假球，而國民黨假藉彈劾之名，來行違憲問答總統之實。憲法法庭113年憲判字第9號判決，已針對國會擴權法案中「總統國情報告即問即答」判決違憲，同一法理，國民黨要總統到立院接受問答，擺明目無法紀，公然再次踐踏憲法，凸顯國民黨違憲後毫無悔意。

同時，黃帝穎也說，美國法國總統到國會的國際標準均沒有問答，美國是「總統制」，總統到國會發表國情咨文，發表後即離開議場，國會議員並無質詢權，朝野議員也都展現民主風度，充分尊重總統到國會的儀式。

他也說明，法國則是「雙首長制」，總統到法國國會報告，國會議員不只沒有質詢權，更在議事規則明訂，國會議員不得以任何行動干擾總統的演講。

最後黃帝穎強調，藍白打假球已夠丟臉竟還有臉提總統問答，不只已被判決違憲，更違反美法國際標準，藍白簡直世界最扯！





