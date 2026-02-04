還要臉嗎？奧客只付20元「全家白飯吃到飽」 律師示警：最高判10年

橫濱家系拉麵店「伊波屋」推出「白飯20元吃到飽」的優惠，不過，卻有奧客只花20元買1碗「全家共食」。示意圖／取自photoAC

日本米價飆漲，許多餐飲業者苦不堪言，但仍有佛心店家堅持提供優惠服務，卻遭奧客濫用。位於日本神奈川縣橫濱市的家系拉麵店「伊波屋（Innami-ya）」，因提供僅需100日圓（約新台幣20元）的「白飯無限續加」服務，近期卻頻繁出現多名顧客「共食」一碗飯的違規行為。對此，店家無奈在社群媒體發出警告，律師更嚴肅指出，此舉理論上已構成「詐欺罪」，最高可處10年有期徒刑。

只付100日圓「全家吃到飽」 店家心寒發文

綜合日媒與社群媒體消息，「伊波屋」以濃郁湯頭與勁道粗麵聞名，為了讓顧客吃飽，店家2025年3月開業以來，便推出加價100日圓即可享用白飯自助吃到飽的佛心服務。然而，隨著米價上漲與人事成本增加，近期卻出現不少情侶或家庭客，只購買1張白飯餐券，卻利用「無限續碗」的機制，將白飯分給未付費的同伴食用。

對此，店家1月中旬在官方帳號發出沉痛呼籲，「我已經直接警告過該名顧客，請不要再分享自助白飯了，這就像去餐廳只付1人的錢，卻全桌享用飲料吧一樣。或許你們覺得吃一口沒關係，但這是不行的，我們也有家人要養。」

店家隨後更進一步表示，今年起增聘了全職與兼職員工，肩負著員工的生計，如果這種濫用行為持續發生，甚至把調味料隨意浪費，未來將不得不被迫停止這項優惠服務。

日綜主持人怒轟：買2份很難嗎？

這起爭議也引起日本知名電視節目《情報Live宮根屋》的關注，1月27日節目播出時，主持人宮根誠二對此行為感到不可思議，憤怒直呼「這家店這麼好心，現在還有自助白飯，既然是吃到飽，那就請你們付2份的錢啊！」

白飯。示意圖／取自freepik

針對此行為的法律責任，節目嘉賓、律師高原康三郎（音譯）提出了嚴重警告。他解釋，「如果不是吃到飽，單點1份餐點分食通常是可以的，但『自助餐』的前提是『個人契約』，僅限付費者本人享用。」

高原律師指出，若顧客一開始就打算只付1份錢卻讓多人食用，這在法律上相當於「欺騙店家」，可能構成刑法中的「詐欺罪」，最高可判處10年有期徒刑。雖然實務上不太可能真的因此被逮捕，但法律定義上確實屬於犯罪行為。

網友一面倒挺店家 老闆：為了熟客會堅持

事件曝光後，網路輿論一面倒支持店家，痛批違規顧客「這跟吃霸王餐有什麼兩樣？」、「100日圓都付不起嗎？」、「把店家的善意當隨便」、「這種人毀了大家的福利」。

儘管有不少網友建議店家乾脆取消自助服務以止損，但「伊波屋」老闆表示，由於許多老顧客每天都期待這項服務，目前暫無取消計畫。但他坦言，看到大家的評論與支持感到意外，希望能透過呼籲改善「奧客」行為，讓這項服務能繼續維持下去。



