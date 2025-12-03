還要藍白合？黃國昌搶先宣布「徵召陳琬惠選宜蘭」 國民黨回應了

黃國昌今正式宣布徵召陳琬惠參選宜蘭縣長。（鏡報鄒保祥）

布局2026縣市大選，民眾黨主席黃國昌今（3日）正式宣布徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。宜蘭為國民黨執政縣市，也有人表態爭取國民黨提名，藍白合在宜蘭要怎麼進行，國民黨也做出回應了。

台灣民眾黨昨日公開表示，2日選舉決策委員會正式通過，徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，祕書長周榆修向中國國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華致電說明會中決議，展現合作的誠意。

黃國昌自稱半個宜蘭人 把陳琬惠「嫁給宜蘭」

民眾黨今中央委員會一致同意徵召，黨主席黃國昌在記者會上親自授旗，宣布提名陳琬惠代表民眾黨出征2026年宜蘭縣長選戰。黃國昌說自己是半個宜蘭人，母親是羅東長大的，他宣布徵召陳琬惠，把她「嫁給宜蘭」，成為真正的宜蘭女兒，2024年她參選宜蘭立委獲得超過20%的選票，給她更大的信心，雖然沒有當選，但她仍沒有離開宜蘭。

廣告 廣告

黃國昌今正式宣布徵召陳琬惠參選宜蘭縣長。（鏡報鄒保祥）

對於2026藍白合的問題，黃國昌說馬上就會迎接各式各樣的見縫插針和挑撥離間，但他們有最大誠意、善意，也有最好的機制挑選最好的競選團隊，他們相信陳琬惠是最強的候選人，接下來也會就政策、理念、願景、縣市首長具體的協調跟國民黨進行合作。

藍白怎麼合？ 陳琬惠、吳宗憲曝態度

陳琬惠則說，她不喜歡用讓誰讓誰來說，國民黨立委吳宗憲和議長張勝德都有意願參選，他們有共識，不論是用協調、民調或社調都可以，決定候選人的方法交給黨中央高層討論。

國民黨組發會主委李哲華也回應，表示周榆修已經有告知此事，雙方保持密切溝通。他提到，國民黨在宜蘭縣也有很多優秀同志，有2人已表達參選意願，他們都有共識不管誰代表「藍白合」出線，大家都會共同支持，不用擔心時程的問題；吳宗憲則對於白營提出人選表示祝福，也說不會影響後續合作，待國民黨提出人選後，再由黨主席來協調。

更多鏡週刊報導

中配來台4月爽領普發1萬！還嗆不認同中華民國 遭炎上道歉了：不知是納稅人的錢

昌派人馬空降？李有宜退黨爆內鬥 黃國昌：初選機制公開透明公平

轉投白營選議員！ 前盧秀燕重要幕僚爆「已加入民眾黨」：勇敢接受挑戰