還記得《超級星光大道》大Q嗎？ 他認「一度懷疑自己的能力」

大Q秉洛。（圖／众悅娛樂）

記者林政平報導／ 大Q秉洛2025年帶著全新企劃《深夜專屬 Q.R.Code》回歸，全新單曲〈唱我們的歌 My Song〉已於各大數位音樂平台全面發行。這首歌翻唱自經典韓劇《沒關係，是愛情啊》主題曲，注入屬於城市夜晚的孤單與溫柔。大Q分享：「能成為中文版官方演唱者，真的覺得很榮幸！」

這份「成熟」心境，其實與大Q秉洛早年在《超級星光大道》時的心態形成鮮明對比。他回憶：「那時候只是因為好玩、因為興趣去比賽，沒有真的覺得自己有資格成為一個歌手。」比賽帶來的關注與壓力，使他曾一度懷疑自己的能力，也不確定是否能獨當一面。多年的磨練、累積與自我探索，讓他找回自信，也更清楚自己的定位與特色。

除了音樂面向，大Q秉洛這次在形象上也有明顯變化，他將留了多年的鬍子剃掉，呈現久違的清爽模樣。他笑說：「以前留鬍子是想讓自己看起來不要那麼嫩，不要那麼孩子氣。現在反而成熟了，把鬍子剃掉有一種回春的感覺。」新的形象也讓他在詮釋歌曲時更能貼近旋律想傳遞的情感，也讓他感到更自在、更真實。

