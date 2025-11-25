還記得他嗎？《星光二班》大Q秉洛回春近況曝 吐參賽心聲：懷疑自己

記者徐珮華／台北報導

吳秉洛（大Q，原名吳忠明）2008年自歌唱選秀節目《超級星光大道》第2屆出道，近日推出新歌〈唱我們的歌 My Song〉。歌曲翻唱自經典韓劇《沒關係，是愛情啊》主題曲〈괜찮아 사랑이야〉，他對於成為中文版官方演唱者感到榮幸，也親自參與中文填詞，希望傳遞一種「現在難過也沒關係，明天我還是可以好好的」的力量。

大Q秉洛翻唱韓劇OST，推出新歌〈唱我們的歌 My Song〉。（圖／众悅娛樂提供）

大Q秉洛相隔1年推出全新企劃《深夜專屬 Q.R.Code》，重新詮釋經典外語歌曲。他笑說「20歲唱情歌的時候，心裡很多憧憬、迷人想像，甚至對愛情有種魔法式的嚮往」，如今卻多了份理解與體會，「並不是因為談了更多戀愛，而是年紀大了，看多了、聽多了，更能明白情感是怎麼一回事。」這份成熟讓他在詮釋時不再急、不再只追求爆發，而是更願意讓情緒自然流動、沉澱，唱出屬於成年後的溫柔深度。

大Q秉洛將留了多年的鬍子剃掉，直呼有「回春」的感覺。（圖／众悅娛樂提供）

這份「成熟」心境，與大Q秉洛早年在《超級星光大道》時的心態形成鮮明對比。他回憶：「那時候只是因為好玩、因為興趣去比賽，沒有真的覺得自己有資格成為一個歌手。」比賽帶來的關注與壓力，使他曾一度懷疑自己的能力，也不確定是否能獨當一面。

如今經過多年磨練、累積與自我探索，他重新找回自信，也更清楚自己的定位與特色，並將留了多年的鬍子剃掉，呈現久違的清爽模樣，「以前留鬍子是想讓自己看起來不要那麼嫩、不要那麼孩子氣。現在反而成熟了，把鬍子剃掉有一種回春的感覺。」

〈唱我們的歌 My Song〉MV詮釋現實與想像交疊的畫面，象徵歌曲終於被聽見。（圖／众悅娛樂提供）

MV以「想在耳機裡唱歌給你聽」為核心，畫面從大Q秉洛坐在貼滿歌詞與照片的牆前開始，象徵創作時紛飛的思緒。他戴上耳機、輕輕哼唱，鏡頭拉遠後，周遭轉換成一個略帶夢幻的酒吧舞台，他安靜坐著唱歌，舞台純粹、燈光溫暖。雖然台下最初空無一人，但隨著歌曲落幕，座位悄悄坐滿觀眾的背影；其中一位與他相似的人緩緩取下耳機，像是現實與想像交疊，也象徵他的歌終於被聽見。

