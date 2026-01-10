還記得他嗎？17年前演王識賢小時候爆紅 童星劉羽謙長大「超狂身分」曝

娛樂中心／蔡佩伶報導

童星劉羽謙曾參與多部戲劇演出，尤其在八點檔《夜市人生》飾演男主角王識賢年幼時期，讓他知名度瞬間暴漲，不過現年28歲的劉羽謙沒有選擇繼續往演藝圈發展，反而是考取師範大學音樂研究所指揮組，目前也成了一位指揮家。

劉羽謙雖然在八點憑藉精湛演技爆紅，不過他後來決定完成音樂夢，從他本人公開臉書發布貼文可以發現，劉羽謙成為管弦樂團指揮，留著長捲髮的劉羽謙穿上合身的西裝，帶領樂團完成演奏，展現專業的一面。

雖然劉羽謙沒有繼續在螢光幕前演出，不過他仍在音樂圈中發光發熱，然而，也有網友討論起劉羽謙的近況，紛紛對於他成為音樂家感到震撼，「臉都沒變」、「好反差」、「轉變真大」。

劉羽謙如今成指揮家。（圖／翻攝自臉書）

