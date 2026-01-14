還記得她嗎？「奶茶妹」章澤天嫁千億富尪10年 真實現況曝光

娛樂中心／綜合報導

「奶茶妹」章澤天當年憑藉一張身穿制服、手拿奶茶的清純照片爆紅，2015年和千億富尪京東集團CEO劉強東結婚的她，也被稱為人生勝利組。不過章澤天成為「京東少奶」後拒絕當花瓶，日前驚喜宣布開通個人Podcast，消息一出引起外界熱烈迴響。

章澤天開設Podcast節目。（圖／翻攝自章澤天IG）

章澤天12日推出Podcast首期節目，並在節目中向聽眾介紹自己，她提到自己過去這些年鮮少在公開場合分享內心真實想法，但隨著年齡增長，她也產生許多疑問與困惑，因此她希望透過Podcast節目，用更真誠、自然的方式與外界交流。

章澤天將頻道取名為「小天章」。（圖／翻攝自章澤天IG）

章澤天在節目中親自說明頻道名稱「小天章」的由來，坦言她曾考慮過其他命名選項，最終仍決定選擇這個名字。章澤天表示，「天章」象徵萬物運行的秩序法則，同時這也是她長期使用的微信名稱，如今將其作為節目名稱，意味著她將以最純真、最真實的一面和大眾見面。

