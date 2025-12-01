還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光

娛樂中心／綜合報導

許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。

kiwi姐姐絕美婚紗照曝光。（圖／翻攝自kiwi姐姐IG）

kiwi姐姐絕美婚紗照曝光。（圖／翻攝自kiwi姐姐IG）

kiwi姐姐在IG分享婚禮當天的喜悅與感動，幸福表示「我在回想今天的我，有沒有哭到十包衛生紙，有沒有笑到腹肌都長出來？這場婚禮，真的讓我深深感受到，原來有這麼多人愛我們。」kiwi姐姐感謝粉絲一路走來的陪伴與支持，也希望大家能原諒她的低調，文中她甚至自稱「高太太」，笑說：「以後就開始高調囉嘻嘻！」

廣告 廣告

kiwi姐姐老公正面照曝光。（圖／翻攝自kiwi姐姐IG）

kiwi姐姐老公正面照曝光。（圖／翻攝自kiwi姐姐IG）

影片中，kiwi姐姐將頭髮盤起，身穿一襲華麗婚紗，整個人散發耀眼光芒；新郎則以深色西裝搭配領帶，過程中還不忘配上墨鏡，造型帥氣又帶點俏皮感，kiwi姐姐與老公郎才女貌，小倆口站在一起畫面美不勝收。兩人也散發出幸福氛圍，看得出來非常沉浸在大喜之日的喜悅之中。

更多三立新聞網報導

出席許瑋甯婚禮「穿搭也出事」！柯震東28字爆氣反嗆：蠢貨

愷樂證實兒子已出生！羅志祥「低調吐26字」 低頭轉身全被拍

消失戲劇圈10年！林志穎傳有望復出 本尊鬆口證實了

「張君雅小妹妹」升格人妻！甜曬一家三口合照：一屋兩人三餐四季

