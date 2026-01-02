還記得薛香川嗎？管碧玲軍演吃大餐炎上！網轟：民進黨雙標無下限

大陸圍台軍演去年12月31日才宣布結束，卻傳出海委會主委管碧玲當天晚間與多名海巡官員南下高雄餐敘，引發基層不滿，有人大酸「前方吃緊，後方緊吃」，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱竟反擊這是認知作戰。對此，美籍國際政治觀察家、律師方恩格分享民進黨在2009年是怎樣抨擊時任行政院秘書長薛香川的新聞來做對比，許多網友看完狠酸果然綠能你不能，永遠雙標。

鍾佳濱1日反批「前方吃緊、後方緊吃」是認知作戰。（圖/資料照）

解放軍日前實施「正義使命－2025」圍台軍演，卻傳出軍演還未完全平息期間，管碧玲在去年12月31日晚間晚上與多名海巡官員餐敘，引發基層不滿，更有基層痛批「前方吃緊、後方緊吃」。管碧玲昨天（1日）坦承該聚會為「惜別餐會」，對於造成社會負面觀感深感抱歉，任何批評她都虛心接受，若有任何課責，由她1人承擔。然而鍾佳濱卻反批「前方吃緊、後方緊吃」是講述1940年代國民黨軍被共軍追趕，節節敗退的情況，根本不是現在社會所熟悉的用語，這無疑又是一個認知作戰。

廣告 廣告

大陸圍台軍演去年12月31日才宣布結束，卻傳出海委會主委管碧玲當天晚間與多名海巡官員南下高雄餐敘，引發基層不滿。（圖/資料照）

針對鍾佳濱的回應，方恩格昨日也隨即在其臉書發文表示，原來，社會或媒體討論管碧玲在2025年12月31日到高雄舉辦餐會，是認知作戰。他更嘲諷「寫相關新聞的記者們該趕快向司法單位承認」。方恩格稍後又在臉書分享2009年莫拉克風災，時任行政院秘書長薛香川因父親節到飯店慶祝父親節而遭民進黨抨擊的新聞。

許多網友在其po文下方留言表示「民進黨最堅持的事情：雙標，用聖人的標準要求別人，用B人的標準要求自己」、「鐘大立委怎麼了，現今朝廷已經跟1945-1949KMT比爛了嗎」、「永遠的綠能你不能啊」、「民進黨當年罵國民黨的話，拿來罵民進黨更加適用」、「我好喜歡鍾佳濱那種甚麼都是別人的錯那種態度~請他繼續加油」、「民進黨雙標無下限」。

2009年莫拉克風災，時任行政院秘書長薛香川陪同近百歲丈人吃晚飯過父親節，次日一早便趕赴災區勘災。當時的民進黨幾乎是傾全黨之力群起圍剿，薛最後被迫請辭下台才平息爭議。

延伸閱讀

1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點

南投1/8大停水！ 近4.5萬戶23小時面臨無水可用

臺中醫院喜迎元旦雙寶！印尼籍一家三口皆國定假日出生