還記得藍鑽石、小紅機嗎？日本「旅遊神器」退出台灣 網狂嘆：時代的眼淚

藍鑽石、小紅機是許多台灣旅人心中「一到日本就安心」的存在，從還沒有eSIM、行動上網不普及的年代開始，出國前先預約一台Wi-Fi分享器、在機場取機，成為赴日旅遊的標配。其中，陪伴無數人穿梭東京街頭、查地圖、傳照片的「Wi-Ho!特樂通」，更被暱稱為日本旅遊的神隊友。然而，官方近日宣布將於12月31日退出台灣市場，「日本自助旅遊中毒者」林氏璧發文表達不捨，網友也紛紛感嘆「真的是時代的眼淚！」

Wi-Fi分享器品牌「Wi-Ho!特樂通」正式對外公告，因配合日本總公司整體營運策略調整，台灣營運主體「Wi-Ho!特樂通股份有限公司」將於2025年12月31日結束營業。

官方聲明中表示，感謝顧客多年來的支持與信任，並對長期愛用服務的消費者表達誠摯謝意。消息一出，引發不少經常赴日旅遊的民眾關注與不捨，也象徵一個屬於Wi-Fi分享器的旅遊時代即將畫下句點。

「人手一分享器」的年代將畫下句點 林氏璧感性：珍重再見！

對此，林氏璧在臉書表示，特樂通來台灣可說是開啟了去日本上網人手一分享器的年代，分享器最大的副作用就是，「所有旅伴為了上網都不會離開你超過3公尺，想放生都不能放生這樣」。

林氏璧指出，隨著旅遊上網方式不斷演進，從早期的Wi-Fi分享器，到後來SIM卡成為主流，再到近年eSIM興起，特樂通其實一路都緊跟趨勢、持續調整服務內容。他強調，特樂通長期以來是一間正派、認真經營的公司，對他的讀者與使用者相當用心。就他所知，台灣分公司營運狀況一直不錯，這次因日本總公司營運策略調整而結束營業，個人真的感到相當可惜。

他也回憶，疫情之前，特樂通不僅提供通訊服務，還積極投入推廣日本觀光。在對方的協助下，他曾參與多個令他印象深刻的合作案，包括許多旅人都使用過的「千房券」、JR 東日本的鐵道便當企劃，也因此多次造訪秋田、新潟等地。至今，他的孩子「小小狸姐妹」仍清楚記得童年時在秋田見到的生剝鬼，以及難忘的竿燈祭回憶。最後，林氏璧也向特樂通道別，感性寫下「珍重再見，希望有緣的朋友們，未來還能在日本旅遊的路上再次相遇。」

一票網友全感嘆：時代的眼淚

消息一出，許多網友紛紛湧入留言「真的是時代的眼淚！其實我還蠻喜歡WIFI機的」、「以前租過他們家的上網機，還有什麼黑武士還是黑旋風的，也租得到能打電話的手機，算是一個時代的結束吧！需求從來沒有變，只是滿足需求的方式從WiFi機轉變成手機開漫遊、SIM卡、eSIM了」、「好難過喔，我就是那個會租WIFI機的人」、「第一次去日本就是用這個欸！真的時代的眼淚」、「這間真的是回憶耶！而且網路很穩定」、「第一次買網路，就是特樂通，時間就這麼快，十年以上了」。



