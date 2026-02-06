還記得賴總統的陸配麵店溫馨秀嗎？

（圖／賴清德臉書）

最近內政部指稱前陸配李貞秀女士沒有放棄「外國國籍」，不能就職立委；同時網路上又漫天蓋地出現大群青鳥，用仇恨語言無差別攻訐從大陸來台的婚姻移民。不知幾人記得，賴總統在上個月造訪河南陸配開的「開封包公府私房麵」，那個場景是多麼友善溫馨嗎？

那天，賴總統貼文表示：「台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。」想不到才沒幾天，賴政府的內政部、陸委會就打了賴總統的臉──不管多麼認同台灣，只要你從對岸來，即使只想當這個國家的僕人（公職人員）都不配！

李貞秀的案子在法律上本來明白清楚，只要政府機關恪遵依法行政，她的就職根本不是問題。但為什麼在「賴總統」對陸配表示善意，也大讚台灣的開放多元之後，「賴政府」卻要卡著這位奉公守法多年的陸配就職立委呢？說穿了，就是「反中」反不到對岸真正的大咖，就拿移民台灣的中咖來出氣，將無辜的陸配當成敵人，藉此製造恐懼與敵意。賴總統用一碗麵與一個貼文，就想遮蔽賴政府醜化陸配的行為？

關於「陸配任公職」的問題，從2024年底的史雪燕事件至今已經吵很久。問題就是內政部不顧憲法及我國法律體系，前所未有地把《國籍法》第20條的「外國國籍」解釋為包含大陸地區政權（中華人民共和國）的國籍。骨子裡就是要推「兩國論」，意圖推翻憲法與法律所規範的「自由地區與大陸地區」（一國兩區），卻又選不出民進黨的多數國會，無法修憲修法，於是異想天開地用「行政解釋」來實踐兩國論。不只向法理台獨大邁一步，更是創造了「行政解釋直接修法修憲建國」的世界法律奇蹟！

柯文哲說得簡潔到位，內政部對於《國籍法》第20條見解的錯誤在於「陸配根本不是外國人」！《國籍法》規定公職人員若有「外國國籍」，就必須放棄才能就職。然而從憲法到中華民國所有法律，只要出現「外國」2字，就不包括「大陸地區」，而「外國人」也不含「大陸地區人民」。我們所有的法律對這兩種身分地位都是分別規定的。大陸人民來台灣，不適用《外國護照簽證條例》而是適用《兩岸條例》及其子法，所以指摘李貞秀來台用中華人民共和國護照的人，就搞錯了法律。

又如《國家安全法》處罰間諜，且明確區分了「為『外國』當間諜」與「為『大陸地區』當間諜」的刑責（後者處罰較重），甚至卓內閣最近提的修法也還是區分「外國／大陸地區」，可見明知二者不同。外籍配偶若要拿我國身分證，適用《國籍法》，原則上4年可取得身分證；大陸配偶卻最快要等6年，因為他們適用《兩岸關係條例》，這類例子不勝枚舉。

總之，在賴總統就任前，多年來的中華民國政府無分藍綠統獨，都很清楚知道「外國不包含大陸地區」、「外國人與大陸地區人民不同」，所以法制作業上從來沒有要求大陸移民在取得身分證與參政權之後，還要放棄「外國國籍」。大陸不是外國！就這麼簡單。 從李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，在法律運作上都不曾把「外國」與「大陸」混在一起。

要在體制內推動法理台獨，就請說服台灣人民，以立委選舉與修憲公投成功來改變體制；若要搞體制外行動，那請拋下中華民國的官職，捲起袖子搞革命。一邊迫害陸配，一邊想用一碗麵賣好形象；一面用行政扭曲法律，同時卻好意思宣稱堅守法治價值。這樣的矛盾言行，真把台灣人當成傻瓜嗎？（作者為國立政治大學法律學系副教授）