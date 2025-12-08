還記得「元宇宙」嗎？祖克柏2026還在編列支出，但資金已經悄悄流向「AI眼鏡」

曾經被視為人類下一個數位遷徙的應許之地，如今成了財報上需要「瘦身」的巨獸。Meta 計劃在 2026 年預算中大幅削減元宇宙支出，轉而將資源與賭注押在更具實感的 AI 穿戴裝置上。

還記得祖克柏（Mark Zuckerberg）2021年充滿雄心的許諾——預期十年內觸及十億用戶的「元宇宙」（Metaverse）嗎？當時連Facebook都被更名為Meta，向世界宣告人類將從平面網路躍入彷彿電影《一級玩家》（Ready Player One）的沉浸式「元宇宙」。這個未來的願景宏大而浪漫，但四年過去，沒聽說哪間公司搬進虛擬世界開會，或者真的在《Horizon Worlds》置產進而獲利。當世人逐漸淡忘這個名詞、股東也對巨額虧損早已無法忍受，即便是祖克柏也不得不重新校準羅盤。

《華爾街日報》與《彭博新聞》指出，Meta在新的一年仍編列了「元宇宙」業務的預算，但也計劃進行深度的預算削減，預計最早在2026年1月就會有具體動作，甚至可能涉及新一波的人員裁減。

夢想的代價：770 億美元的學費

祖克柏的「雙重賽局」：嘴上說堅持，身體很誠實

