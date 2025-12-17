還記得《海豚灣戀人》壞女人沈曼青嗎？ 徐潔兒合照高欣欣「看不出47歲了」

徐潔兒難得返台。翻攝高欣欣 欣想事成俱樂部臉書

女星高欣欣於17日在臉書發文，驚喜分享與久違回台的好友徐潔兒相約聚會。照片中的徐潔兒身穿米白色上衣，搭配棕色系圍巾並頭戴咖啡色老帽，對著鏡頭展現迷人笑容，散發出的清新氣質彷彿少女，完全看不出今年已47歲。徐潔兒早年憑藉偶像劇《海豚灣戀人》中的反派大明星「沈曼青」走紅，雖然近年事業重心多在大陸，但此次返台露面，凍齡的樣貌與絕佳狀態立刻勾起許多觀眾的青春回憶。

難得相約過節 高欣欣大讚好友狀態安穩

高欣欣在臉書感性寫下：「好難得的約上了，一起提早過聖誕節，潔兒久久回台，這次看他非常的安穩，談笑中有暖度，真的很替他開心～」高欣欣透露，即便兩人許久未見，但在聚餐談笑間能感受到徐潔兒現在的生活狀態相當穩定且充滿正能量。兩人並肩合影的畫面，也展現出多年不變的深厚情誼。

廣告 廣告

徐潔兒（左2）看不出已經47歲了。翻攝高欣欣 欣想事成俱樂部臉書

經典沈曼青形象深植人心 轉戰大陸成績斐然

回顧徐潔兒的演藝路，2003年她在經典偶像劇《海豚灣戀人》中飾演強勢的「沈曼青」，以精湛演技將大明星的氣場與反派心機演繹得淋漓盡致，至今仍是許多劇迷心中最具代表性的角色之一。自2008年將演藝重心移往大陸後，徐潔兒在多部職場劇與古裝劇中皆有亮眼表現，展現出更為成熟多樣的演技實力，在兩岸影視圈都累積了不俗的知名度。

徐潔兒（左起）與高欣欣合照。翻攝高欣欣 欣想事成俱樂部臉書

自律造就少女感 演藝圈馬拉松女神名不虛傳

現年47歲的徐潔兒能在鏡頭前保有如少女般的活力，很大一部分歸功於她對運動的熱愛。身為演藝圈著名的「馬拉松女神」，她長年維持跑步習慣，甚至參與世界各地的馬拉松賽事。正是這份高度自律的運動習慣與陽光心態，讓她即便步入熟女階段，依然擁有緊緻的肌膚與明亮的氣色。此次回台與老友敘舊，簡約的穿搭更襯托出她的優雅與凍齡外貌，令網友大讚保養得宜。



回到原文

更多鏡報報導

賴佩霞35歲女婿過世「家中哭哭笑笑」 謝沛恩結婚超隨性「可能看心情登記」

柴智屏認識朱孝天24年「他一直都是這樣」 直言1行為對邀約者、F3不尊重

李多慧曾從樂天跳槽味全龍 被問新賽季合約進度「首曝公開時程」