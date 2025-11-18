還記得「蜜雪薇琪」嗎？成員蜜雪47歲美成這樣太驚人 為她破例合體獻唱
出道21年的女子團體「蜜雪薇琪」雖然近年來生活重心多在家庭，但成員蜜雪（徐佳琪）近期單獨現身綜藝節目《最強的身體》狀態極佳。而今，她確定受邀擔任創作歌手言佳泫（言言）11月30日專場演唱會別嘉賓，讓許久未在公開場合獻唱的她再次站上舞台，消息一出立刻讓粉絲引頸期盼。
2001年出道的「蜜雪薇琪」經典歌曲如〈獨立〉〈一千零一夜〉仍廣受歌迷喜愛。兩人2006年推出《Princess》後，分別於2008年、2012年結婚，兩人目前皆育有一子一女，薇琪婚後定居美國，兩人曾在2023年睽違16年合體再次發行專輯，當時在網路上掀起一波「回憶殺」。
蜜雪在《最強的身體》當中展現47歲體能，現又答應擔任言佳泫演唱會嘉賓。據悉，蜜雪與言佳泫日前已完成練團彩排，兩人不僅討論出全新的音樂演出呈現方式，更承諾要為現場粉絲與觀眾帶來聽覺加碼驚喜。
言佳泫表示，這次連樂手團隊都是重量級組合，包括曾多次與阿爆、艾怡良、畢書盡、玖壹壹等知名歌手合作的Keyboard手王家瑋（捲毛），以及知名鼓手劉孟淮（淮弟Hwaidy）等。兩位資深樂手坦言，做音樂這麼多年，但在這次練團時還是「稍有壓力」，「言言私下其實是個認真又可愛的才女，對細節把控與音樂的品質比我們還嚴格！」
除了嘉賓與樂手團隊的加持，言佳泫也將在演唱會前夕為粉絲帶來新作品，將於11月28日迎來她的第二首星座系列單曲〈LEO〉，隨後也會推出另一首新單曲〈在妳唇下熟成那晚〉。這兩首全新單曲也會在這次的專場演唱會上進行首唱，與現場觀眾分享她的最新音樂創作。
