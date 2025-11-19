還記得《Baby Shark》嗎？公司靠這首歌「10年後正式上市」…驚人市值曝光

兒歌《Baby Shark》風靡全球。圖／翻攝自YouTube／ Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories

兒歌《Baby Shark》2016年6月上架後迅速在全球走紅，至今累計觀看次數超過160億次，成為YouTube史上觀看量最高的影片，更奠定推出這首兒歌的兒童教育娛樂媒體工作室「Pinkfong」成為數億美元媒體企業的基礎。Pinkfong執行長金敏錫（Kim Min-seok）受訪時更回憶道：「當時我們沒料到它會脫穎而出，但回頭看，它是公司邁向全球的重要轉折點。」

《Baby Shark》帶來的效益多大？

Pinkfong前身為2010年成立的SmartStudy，公司創始初期僅有3名員工，包括金敏錫與技術長孫東宇（音譯），公司經歷多次轉型後逐漸專注在幼兒教育內容，除了開發簡單且教育性強的遊戲與影片，最終也孕育出風靡全球的《Baby Shark》。公司自2022年更名為Pinkfong，目前員工約340人，並在東京、上海與洛杉磯設立辦公室。

《Baby Shark》源自1970年代美國兒童夏令營歌曲，中毒性的歌詞「Baby shark doo doo doo doo doo doo」讓大人小孩都朗朗上口，影片曝光後不久就在網上迅速傳播，至今已是YouTube觀看次數最高的影片，後來也成為Pinkfong衍生內容與周邊商品的跳板。不過，《Baby Shark》曾在2019年讓Pinkfong面臨美國作曲家抄襲指控，案經南韓最高法院審理後駁回，認為該版本源自公有領域的公民歌曲，而這場勝訴也對Pinkfong日後上市帶來正面助力。

兒歌《Baby Shark》風靡全球，甚至衍生出兒童舞台劇。圖／翻攝自FB／Pinkfong

「The Pinkfong Company」（403850）終於在昨（18）日於韓國創業板市場「科斯達克」（KOSDAQ）掛牌上市，開盤價為5.8萬韓元（約1234元新台幣），比首次公開發行價格3.8萬韓元（約808元新台幣）高出52.6%，反映投資者信心強烈。綜合韓媒報導，Pinkfong這次上市籌資近5200萬美元，未來將用於擴展動畫作品、強化周邊商品與拓展全球實景娛樂（LBE）業務。

Pinkfong是什麼公司？

Pinkfong擁有Pinkfong、Baby Shark、Hogi、Bebefinn、Sealook及Kikipuppup等IP，作品覆蓋244國、25種語言，公司自稱「Enter-Tech」企業，即娛樂與科技融合，透過AI與數據分析預測IP成功並強化在地化。金敏錫表示，Pinkfong的目標是利用AI與數據找出成功內容，加速全球新IP推出。

不僅如此，Pinkfong日前也被韓國政府選為「2025 K-CONTENT AI創新計畫」領導企業，將AI、沉浸式媒體與故事敘述結合，以強化韓國文化科技出口，這是韓國政府首次將家庭娛樂IP公司列入國家級AI內容計畫核心中，凸顯Pinkfong在AI時代中代表韓國創意產業的地位。

兒歌《Baby Shark》風靡全球，還曾在美國職棒大聯盟亮相。圖／翻攝自FB／Pinkfong

Pinkfong上市，象徵韓國本土IP品牌可成長為公開上市的科技內容公司，具有全球影響力，也被投資者視為AI驅動內容創作可超越「只是一種IP爆紅」、實現可持續擴張的案例，更反映現代娛樂成功依賴技術深度，包括數據系統、受眾分析、AI製作與創意並重。

Pinkfong的上市也加強韓國對於創意科技的野心，讓Pinkfong與全球結合內容製作、數據與基礎設施的公司並列，也可能激勵更多韓國新創公司開發AI內容創作、在地化與IP管理工具。報導指出，Pinkfong未來幾個季度的表現將影響外界對韓國內容科技模式的評價，如果證明AI驅動IP開發能維持全球動能，則Pinkfong的營運模式可能將成為韓國新創公司規模化建構創意科技的參考。



