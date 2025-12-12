還記得3EP美少女的婷婷嗎？「紅到被封徐若瑄接班人」淡出演藝圈居酒屋打工度日淚訴真相

婷婷。（圖／翻攝IG）

婷婷（郭婷婷）當年是3EP美少女的冠軍，和周幼婷、林韋伶一同競爭，擁有仙氣外表的她，被譽為是「徐若瑄接班人」，演唱、戲劇、主持都有不錯的表現，卻因為壓力太大而迷失方向，選擇淡出演藝圈，消失20年的婷婷，近日現身YouTuber那那大師的頻道侃侃而談，她雖然已經47歲，但保養得宜，看起來仍像30多歲的女生，聊起淡出演藝圈這些年的心路歷程，讓她忍不住數度哽咽。

1999年出道後，婷婷的星途備受看好，除了唱歌之外，戲劇、主持的邀約都很不錯，但卻因為過度順遂，而以為不必太努力就可以持續走紅，反而讓她逐漸迷惘，甚至一度無法面對鏡頭，選擇淡出演藝圈後，她到導演北村豐晴的居酒屋打工，接觸到真正的一般生活，讓她驚呼「也太苦了吧！」

婷婷聊起10幾年為付出的主因，其實是長時間累積的恐懼感，怕自己表現不如預期，觀眾不想再看，「那種覺得回不去的害怕，比什麼都折磨。」聊起最黑暗的時刻，她透露因為跳舞等課程學習進度落後，情緒崩潰到失聯、甚至缺席已排定的功課，最終失去工作，她哽咽的說「以前真的不懂，也犯了很多錯。」

而YouTuber那那大師在訪談中則鼓勵她放下包袱，「走以前的路，不會到新的地方」，希望她能不拘泥結果，再次踏上舞台。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導