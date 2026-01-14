還試圖搶手機！強闖捷運站被妻拉住 他又衝超商被警制伏

記者楊忠翰／台北報導

北市林男先嘗試跨越捷運圓山站閘門，再衝向站內超商遭強制送醫。（圖／翻攝畫面）

台北市1名45歲林姓男子，14日下午3時許偕謝姓妻子（45歲）外出用餐，原本兩人計畫搭計程車前往汐止，林男卻突然情緒失控，直接衝到捷運圓山站閘門，警方到場後安撫林男，他先是嘗試拿取警員手機，後來又衝向捷運站內超商，警員只好出手制伏林男，並在謝妻同意下強制送醫。

中山分局表示，今天下午3時許，勤務中心接獲通報，指出捷運圓山站有民眾意圖跨越閘門，警方到場後發現，林男嘗試闖進捷運站，但謝妻迅速將他拉住，加上站務人員擋在前面，最後林男未能得逞。

警員著手安撫林男情緒，但他依舊很不受控，先伸手搶奪警員手機未果，再閃身衝向捷運站內超商，警員擔心他自傷傷人，只好出手將他壓制在地；林男面對警方詢問時，均選擇沉默不發一語，因此警員無法了解他暴走原因。

謝妻則向警方表示，丈夫平時互動正常，原本兩人要到汐止用餐，並打算搭計程車前往餐廳，丈夫卻突然失控暴衝，她擔心追不上丈夫，只好拜託站務人員協助報案，最後警員在謝妻同意下通報救護車到場，並將林男強制送醫治療。

