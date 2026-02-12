還賭！天九牌賭場藏南方澳鐵皮屋 5人遭逮

宜蘭南方澳鐵皮倉庫天九牌賭場遭警方攻堅，查獲5名賭客及約4萬元賭資。（圖／東森新聞）





過年要到了，希望能領到更多紅包錢，但也不該用這種方式！宜蘭警方上個月獲報，南方澳漁港附近一處鐵皮倉庫，實則是天九牌賭場，於是組成專案小組前往攻堅，果然逮到一共5名賭客，還有有大約新台幣4萬元的賭資加抽頭金。正是因為年節將至，警方全面掃蕩不法行為，不到一周就查獲一共7件非法賭博情事。

警方：「快噢快噢，再再再再再，再試再試。」

霹靂小組全副武裝，荷槍實彈攻堅鐵皮屋，這裡可不是普通倉庫，警方獲報不少人在這賭。

廣告 廣告

警方：「嘸人嘸人，沒人沒人。」

屋裡空蕩蕩肯定有詐，才剛說完ㄟ嘿自己出來。

警方：「出來。」

裡頭隔間藏好幾位，使出你看不見我招數，但你怎麼騙得過人民保母。

宜蘭蘇澳一處鐵皮倉庫被經營成天九牌賭場，警方組成專案小組，持搜索票於本月10日南方澳漁港攻堅查緝。

羅東偵查隊長蔡承晏：「當場查獲賭場主持人，及賭客共5名，並查扣抽頭金5000元，賭資35000元，天九牌骰子監視器主機，及鏡頭等證物。」

攤開查扣證物，倉庫裏頭佈滿監視器，目的就是想隨時掌握，是否有員警突襲，或是不速之客。5名賭客這下被帶回警局，尤其過年要到了，大動作掃蕩賭場。

光是這個月6日到11日，不到一周就查獲3件天九牌25人、1件麻將5人、2件地下六合彩2人，跟網路賭博1人，一共7起非法賭博。

年前想要讓紅包更飽，卻選擇非法途徑，這下不但可能沒贏多少，還可能罰金比賭金多。

更多東森新聞報導

合法棋牌社變職業賭場 萬華警年前掃蕩逮13人送辦

蘆洲警攻堅天九牌賭場！ 賭客異想天開賭資塞馬桶水箱

新北警年前大掃蕩連破3賭場 鐵工廠夫妻白天打鐵晚上打牌遭逮

