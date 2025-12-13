還錢不敢當面？王中平被目擊門縫塞錢 余皓然一句話笑翻網友

余皓然和老公王中平。(中時資料照片)

藝人余皓然與王中平結婚將近30年，育有一子一女，家庭互動向來自然又逗趣，時常透過社群分享日常生活。余皓然日前在社群平台發文，意外捕捉到老公王中平一幕「神秘行為」，只見他蹲在兒子房門前，低頭專心地把鈔票從門縫塞進房內，畫面既滑稽又溫馨，讓余皓然忍不住發文調侃。

余皓然在貼文中幽默寫下：「可能藏私房錢都是這種方式所以習慣了。」她還直接點名老公喊話：「老王，你一定要用這樣的方式還錢嗎？」對於王中平刻意不當面還錢的行徑，她滿頭問號，甚至笑說兒子醒來看到滿地鈔票，恐怕會誤以為是「聖誕老公公提早來報到」。短短幾句話，既吐槽又充滿夫妻間的默契，也讓不少網友看了會心一笑。

貼文曝光後，立刻吸引大量網友湧入留言，留言區瞬間變成大型腦補現場。有人打趣表示：「爸爸還錢要當面才有誠意啦」、「是不是偷偷加了不少利息，才不敢正面交代？」也有網友笑說：「這要問清楚，是不是私房錢的還款流程？」更有人聯想到童年回憶，感性留言：「以前我爸爸也會這樣塞錢，可惜他不在了，看到這畫面好懷念。」

除了搞笑留言，也有不少網友被畫面中的父子互動打動，直言「兒子會覺得驚喜和感動吧？說不定還會偷偷的掉眼淚！」，甚至歪樓稱讚王中平「怎麼這樣看起來還是很帥」。

