還錢也沒用！惡仲介剝削移工「買工費百萬」 勞動部震怒開罰千萬

財經中心／王文承報導

台灣長期面臨人力短缺問題，不少企業仰賴外籍移工補足勞動力，然而部分人力仲介公司卻涉嫌違法向移工收取「買工費」。對此，勞動部今（24）日表示，日前已會同地方政府查獲人力仲介公司違法收費案件，確認仲介公司向多名移工違法收取買工費，超收金額高達數百萬元。依《就業服務法》規定，已由地方政府依法裁罰，對違法仲介公司合計開罰金額超過新台幣1,000萬元。

以下是勞動部新聞稿全文：



日前勞動部與地方政府合作徹查人力仲介公司違法向移工收取買工費，並依就業服務法規定，由地方政府針對向多名移工收取買工費的違法仲介公司予以裁處，罰鍰金額逾 1,000 萬元。勞動部提醒仲介業者應遵守法令，勿以身試法。

廣告 廣告

日前民團陳情有多名移工遭仲介公司收取高額買工費，勞動部立即請地方政府查處；經地方政府調查，該仲介公司利用多名移工轉換雇主之際，違法收取期滿轉換或續聘費用超過 100 萬元，事實明確，地方政府已依違反就業服務法第40 條第1 項第5 款規定裁處高額罰鍰，金額逾1,000萬元，勞動部也將依法處該仲介公司1年以下停業處分。

勞動部重申，向移工收取期滿續聘或期滿轉換費用均屬違法行為，勞動部對於任何不法收取費用的行為採取零容忍態度，114 年以來已查獲 10 家仲介公司因違法超收費經地方政府裁罰。仲介公司若違法超收費用，除面臨超收金額10 倍至20 倍的罰鍰外，並處1 年以下停業處分，且不因返還超收費用而免於裁罰。

勞動部提醒雇主應善盡選擇委任與監督仲介公司之責，共同維護合法、公平的就業環境；也呼籲仲介業者應遵守收費規定，勿以身試法；同時移工若遇有仲介違法收費情事，可撥打1955 免付費專線檢舉，如查獲將嚴懲不貸。

