還靜於桃 八德1晚狂抓13輛噪音車

為遏止噪音車擾民，桃園市警局交通警察大隊配合環保局辦理環、警、監聯合稽查，114年1至12月已辦理199場次，相關陳情案件下降3成，八德警方23日晚間在八德區興仁夜市旁設置攔檢點，一晚狂抓13輛不合格車輛，包括10輛改裝噪音車及3輛噪音超標機車。

桃園市政府辦理環、警、監聯合稽查，114年1至12月已辦理199場次，相關陳情案件下降3成多。交通警察大隊表示，針對違反道路《交通管理處罰條例》第16條第1項第1款「變更排氣管設備不依規定申報登記」，114年已舉發1427件，較113年舉發177件增加1250件，增幅高達706％。

桃園交通警察大隊長林東星表示，今年警察局仍將持續配合環保局、監理單位嚴正執法，延續以往跨機關合作機制，依據《噪音管制法》及《交通管理處罰條例》相關規定，稽查取締違法改裝噪音車輛，還靜於民。

八德警分局表示，為配合桃園市環保局執行「靜桃計畫」，針對轄內各重要周邊路段，與環保局聯合稽查加強取締改裝噪音車輛，23日晚間8時至11時在興仁夜市旁設置攔檢點，共攔查10輛改裝噪音車輛、取締噪音超標機車3輛，攔查通報車輛將由環保局通知車主前往檢驗，如檢測噪音超標，將依法開罰並於期限內到環保局複驗。

八德警分局統計，112年6月起至115年1月止已攔查通報1632輛違規，改裝噪音車輛將由環保局召回檢驗、裁罰，呼籲民眾不要違規改裝車輛引擎、排氣管及消音器，產生噪音公害除嚴重妨害社區安寧，不當操駕更易危害行車安全。