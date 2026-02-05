還黨產，蓋社宅！ 行政院應拒絕副署國民黨提《不當黨產條例》修正

台灣經濟民主連合:「曾隸屬於國家」卻霸佔國家財產供政黨附隨組織私用，絕非可豁免歸還不當黨產的正當理由。（圖片來源／台灣經濟民主連合）

中國國民黨於立法院會期最後一日（1/30）強行通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修法，游顥等人以救國團「曾隸屬於國家」且從事公益活動為由，修法將「曾隸屬於國家者」排除於「政黨附隨組織」適用。台灣經濟民主連合於今（2／5）舉行記者會痛批：「曾隸屬於國家」卻霸佔國家財產供政黨附隨組織私用，絕非可豁免歸還不當黨產的正當理由；且依據《促進轉型正義條例》第七條規定，不當黨產歸還國家後，應作為人權教育、長期照顧與社會福利之用，政府應依法積極收回不當黨產，用以興建社會住宅或轉型為長期照顧機構；又此次修正條文存在重大漏洞，因為中國國民黨附隨組織「曾隸屬於國家」者，並非只有「救國團」，還包括「中央日報」等五公司。為此，特呼籲行政院應拒絕副署《不當黨產條例》修正。

涂景亮：曾經歷屬於國家者，更應將不當黨產歸還國家

經民連智庫研究員涂景亮表示，原版之《黨產條例》將「附隨組織」納入追討範圍，係因部分組織與特定政黨有密不可分之關係，受特定政黨實質控制、協助其鞏固政權，並受有違反民主法治之財產，故應將附隨組織一併納入，以避免政黨透過附隨組織區隔規避、淡化威權時期應面對之責任。而《黨產條例》最主要之目的為「利益取除」，即著重於回復財產原有歸屬秩序，類似於民法當中「不當得利」的制度設計，是在調整、矯正違反自由民主憲政秩序所生的不當財產損益變動，性質上屬 「對物不對人」。

因此，如果某機構曾經歷屬於國家，因過去黨國不分，後移轉成為政黨或其附隨組織控制的財產，那這樣不當取得的財產，正應該歸還國家；如此，才能達到《黨產條例》第一條：「建立政黨公平競爭環境，健全民主政治，以落實轉型正義」的立法目的。立法院並未廢止《黨產條例》，游灝等人卻修正「曾隸屬於國家者，不在此限。」明顯與立法目的相違背。

不僅如此，游灝本人更在上週五（1/30）立法院院會，表決到《黨產條例》時，針對救國團過去侵佔國家財產之事實，發言表示：「聽到辦活動，就可以占領一個地，那讓我想到了太陽花學運」如此將風馬牛不相關的社會運動與不當黨產類比，毫無邏輯可言，只想打泥巴仗，只想著自己的政治利益，毫無羞恥心！

賴中強：中央日報等五公司亦曾隸屬於國家，游顥胡亂修法留下大漏洞

經民連智庫召集人賴中強指出：此次修正條文存在重大漏洞，因為中國國民黨附隨組織「曾隸屬於國家」者，並非只有「救國團」。包括「中央日報」、「中央電影事業股份有限公司」、「中興票券股份有限公司」、「松山油漆廠股份有限公司」與「北誼興業股份有限公司」等公司，都曾經是隸屬於國家，且已被「不當黨產處理委員會」認定為中國國民黨附隨組織。游顥提案，未經委員會審查，倉促修法，留下未預期的法律漏洞。如行政院勉強副署，將造成「中央日報」名下等取自於國家之不動產，無須歸還之離譜現象。

賴中強進一步說明：

(一)中國國民黨附隨組織「中央日報」，曾隸屬於國家。1927年3月22日，武漢國民政府在漢口創辦《中央日報》，社長由中國國民黨中央宣傳部部長顧孟余兼任，總編輯為陳啟修。1927年4月，南京國民政府成立，1928年2月1日在上海創辦了《中央日報》，孫科任董事長，中國國民黨中央宣傳部部長丁惟汾任社長，國民革命軍東路軍前敵總指揮部政治部主任潘宜之兼任總經理。

(二) 中國國民黨附隨組織「中央電影事業股份有限公司」是由中國國民黨台灣省黨部旗下的「臺灣電影事業股份有限公司」與「農業教育電影公司」合併成立；而「農業教育電影公司」曾經歷屬於國家，1946年3月成立以「發展農村電化教育、提高農民知識水準」為宗旨，首任董事長為陳果夫，遷台後首任董事長為蔣經國。

(三) 中國國民黨附隨組織「中興票券股份有限公司」，曾隸屬於國家。其原始股東包括台灣銀行、交通銀行、中國國際商銀、省屬三商銀等公股銀行。

(四) 中國國民黨附隨組織「松山油漆廠股份有限公司」，曾隸屬於國家。松山油漆廠股份有限公司原本為台灣省營工礦公司松山油漆廠。

(五) 中國國民黨附隨組織「北誼興業股份有限公司」，曾隸屬於國家。其前身為國軍退除役官兵輔導委員會液化石油氣供應處。

黃亭偉：不當黨產依法應轉作興建社會住宅、長照機構使用，政府更應積極執法，緩解用地不足

經民連智庫研究員黃亭偉引述內政部長劉世芳一月份受訪說法，目前台灣社會住宅新建主要難題係土地取得不易，較靠近都市的土地尤其難以取得。然而，《促進轉型正義條例》第七條明文規定政黨及附隨組織不當取得的財產「除可明確認定其原屬之所有權人或其繼承人外，應移轉為國家所有，並由中央成立特種基金，作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用。」顯見，以不當黨產收回國有，轉作興建社會住宅用地及長照機構使用，法有明文。值此社會住宅用地不足，及少子化趨勢優質長照機構難尋之際，政府更應積極收回不當黨產。

黃亭偉舉例，救國團轄下尚在營運的「青年活動中心」有十一個，另有花蓮學苑、觀雲山莊等設施，其中當前仍由救國團佔有之地段包含距離劍潭站不遠的「劍潭青年活動中心」約2.5公頃，即可依法轉做社宅用地，其地段、面積相比目前雙北社宅，甚至有過之而無不及；其餘的青年活動中心如「日月潭青年活動中心」、「花蓮學苑」等，亦可轉做長照中心等社福機構使用。

此外，各縣市的學習中心、團委會大多使用精華地段，亦可轉做社會住宅等社福設施。桃園市的救國團學習中心距離桃園車站僅500公尺遠，有整棟14層樓可供使用；台中市的團委會距離中友百貨走路不用十分鐘，有近半公頃的面積可用；高雄市的團委會出門就是高雄捷運前金站、基隆市的終身學習中心距離火車站僅500公尺遠、嘉義市的團委會就在嘉義市政府隔壁。這些都市蛋黃區不當黨產，轉興建社會住宅出租，一定大受租賃市場歡迎，特別是年輕上班族或婚育家庭。

