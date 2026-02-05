還黨產，蓋社宅！ 行政院應拒絕副署國民黨提《不當黨產條例》修正
台灣經濟民主連合:「曾隸屬於國家」卻霸佔國家財產供政黨附隨組織私用，絕非可豁免歸還不當黨產的正當理由。（圖片來源／台灣經濟民主連合）
中國國民黨於立法院會期最後一日（1/30）強行通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修法，游顥等人以救國團「曾隸屬於國家」且從事公益活動為由，修法將「曾隸屬於國家者」排除於「政黨附隨組織」適用。台灣經濟民主連合於今（2／5）舉行記者會痛批：「曾隸屬於國家」卻霸佔國家財產供政黨附隨組織私用，絕非可豁免歸還不當黨產的正當理由；且依據《促進轉型正義條例》第七條規定，不當黨產歸還國家後，應作為人權教育、長期照顧與社會福利之用，政府應依法積極收回不當黨產，用以興建社會住宅或轉型為長期照顧機構；又此次修正條文存在重大漏洞，因為中國國民黨附隨組織「曾隸屬於國家」者，並非只有「救國團」，還包括「中央日報」等五公司。為此，特呼籲行政院應拒絕副署《不當黨產條例》修正。
涂景亮：曾經歷屬於國家者，更應將不當黨產歸還國家
經民連智庫研究員涂景亮表示，原版之《黨產條例》將「附隨組織」納入追討範圍，係因部分組織與特定政黨有密不可分之關係，受特定政黨實質控制、協助其鞏固政權，並受有違反民主法治之財產，故應將附隨組織一併納入，以避免政黨透過附隨組織區隔規避、淡化威權時期應面對之責任。而《黨產條例》最主要之目的為「利益取除」，即著重於回復財產原有歸屬秩序，類似於民法當中「不當得利」的制度設計，是在調整、矯正違反自由民主憲政秩序所生的不當財產損益變動，性質上屬 「對物不對人」。
因此，如果某機構曾經歷屬於國家，因過去黨國不分，後移轉成為政黨或其附隨組織控制的財產，那這樣不當取得的財產，正應該歸還國家；如此，才能達到《黨產條例》第一條：「建立政黨公平競爭環境，健全民主政治，以落實轉型正義」的立法目的。立法院並未廢止《黨產條例》，游灝等人卻修正「曾隸屬於國家者，不在此限。」明顯與立法目的相違背。
不僅如此，游灝本人更在上週五（1/30）立法院院會，表決到《黨產條例》時，針對救國團過去侵佔國家財產之事實，發言表示：「聽到辦活動，就可以占領一個地，那讓我想到了太陽花學運」如此將風馬牛不相關的社會運動與不當黨產類比，毫無邏輯可言，只想打泥巴仗，只想著自己的政治利益，毫無羞恥心！
賴中強：中央日報等五公司亦曾隸屬於國家，游顥胡亂修法留下大漏洞
經民連智庫召集人賴中強指出：此次修正條文存在重大漏洞，因為中國國民黨附隨組織「曾隸屬於國家」者，並非只有「救國團」。包括「中央日報」、「中央電影事業股份有限公司」、「中興票券股份有限公司」、「松山油漆廠股份有限公司」與「北誼興業股份有限公司」等公司，都曾經是隸屬於國家，且已被「不當黨產處理委員會」認定為中國國民黨附隨組織。游顥提案，未經委員會審查，倉促修法，留下未預期的法律漏洞。如行政院勉強副署，將造成「中央日報」名下等取自於國家之不動產，無須歸還之離譜現象。
賴中強進一步說明：
(一)中國國民黨附隨組織「中央日報」，曾隸屬於國家。1927年3月22日，武漢國民政府在漢口創辦《中央日報》，社長由中國國民黨中央宣傳部部長顧孟余兼任，總編輯為陳啟修。1927年4月，南京國民政府成立，1928年2月1日在上海創辦了《中央日報》，孫科任董事長，中國國民黨中央宣傳部部長丁惟汾任社長，國民革命軍東路軍前敵總指揮部政治部主任潘宜之兼任總經理。
(二) 中國國民黨附隨組織「中央電影事業股份有限公司」是由中國國民黨台灣省黨部旗下的「臺灣電影事業股份有限公司」與「農業教育電影公司」合併成立；而「農業教育電影公司」曾經歷屬於國家，1946年3月成立以「發展農村電化教育、提高農民知識水準」為宗旨，首任董事長為陳果夫，遷台後首任董事長為蔣經國。
(三) 中國國民黨附隨組織「中興票券股份有限公司」，曾隸屬於國家。其原始股東包括台灣銀行、交通銀行、中國國際商銀、省屬三商銀等公股銀行。
(四) 中國國民黨附隨組織「松山油漆廠股份有限公司」，曾隸屬於國家。松山油漆廠股份有限公司原本為台灣省營工礦公司松山油漆廠。
(五) 中國國民黨附隨組織「北誼興業股份有限公司」，曾隸屬於國家。其前身為國軍退除役官兵輔導委員會液化石油氣供應處。
黃亭偉：不當黨產依法應轉作興建社會住宅、長照機構使用，政府更應積極執法，緩解用地不足
經民連智庫研究員黃亭偉引述內政部長劉世芳一月份受訪說法，目前台灣社會住宅新建主要難題係土地取得不易，較靠近都市的土地尤其難以取得。然而，《促進轉型正義條例》第七條明文規定政黨及附隨組織不當取得的財產「除可明確認定其原屬之所有權人或其繼承人外，應移轉為國家所有，並由中央成立特種基金，作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用。」顯見，以不當黨產收回國有，轉作興建社會住宅用地及長照機構使用，法有明文。值此社會住宅用地不足，及少子化趨勢優質長照機構難尋之際，政府更應積極收回不當黨產。
黃亭偉舉例，救國團轄下尚在營運的「青年活動中心」有十一個，另有花蓮學苑、觀雲山莊等設施，其中當前仍由救國團佔有之地段包含距離劍潭站不遠的「劍潭青年活動中心」約2.5公頃，即可依法轉做社宅用地，其地段、面積相比目前雙北社宅，甚至有過之而無不及；其餘的青年活動中心如「日月潭青年活動中心」、「花蓮學苑」等，亦可轉做長照中心等社福機構使用。
此外，各縣市的學習中心、團委會大多使用精華地段，亦可轉做社會住宅等社福設施。桃園市的救國團學習中心距離桃園車站僅500公尺遠，有整棟14層樓可供使用；台中市的團委會距離中友百貨走路不用十分鐘，有近半公頃的面積可用；高雄市的團委會出門就是高雄捷運前金站、基隆市的終身學習中心距離火車站僅500公尺遠、嘉義市的團委會就在嘉義市政府隔壁。這些都市蛋黃區不當黨產，轉興建社會住宅出租，一定大受租賃市場歡迎，特別是年輕上班族或婚育家庭。
更多信傳媒報導
首爾高層赴美交涉未果 韓媒：美國擬好南韓關稅將調升至25%的草稿
群益金鼎證券與大甲鎮瀾宮聯名的「媽祖保庇金」
AI價值在「對文明有幫助」：童子賢談效率、便利與台灣在全球供應鏈角色
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
長期遭外貌攻擊！DJ SODA控「留言多來自台灣」心碎點名這粉專
南韓DJ SODA擁有甜美臉蛋和反差的火辣身材，IG、臉書粉專累積破千萬人追蹤，在台灣也擁有高人氣，不過日前她突然在社群上發文，指出自己長期受到外貌的批評，且大部分的評論「來自台灣」，讓她也忍不住問，當初說她漂亮、但現在卻反過來用臉來嘲笑，「改變的人不是你們嗎？」
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
愈來愈多40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
富商男友被通緝！吳佩慈現身墓園揭姐妹對話 生四胎不婚認了曾被大S「唱衰感情」
大S離世一年，在金寶山墓園舉辦紀念雕像揭幕儀式，許多親友都到場，消失已久的吳佩慈也現身，4日晚間更罕見在社群發文，分享與大S姐妹談心內容，兩人還一度想「多元成家」。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
舒淇曬「林家女子」合照掀暴動！3大女神同框竟像女大生 誰猜得出她們都50歲？
最讓網友震撼的是年齡對比—林心如與林熙蕾都已50歲，舒淇49歲，但畫面裡完全看不出歲月痕跡！皮膚透亮、笑容鬆弛，整體氛圍甚至被形容「根本女大生」，留言區立刻被「這麼美」、「完美角度」、「狀態太好」等讚嘆洗版，還有人直呼：「這三位加起來根本是凍齡天花板。」除了顏...
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
觸犯權鬥天條！張又俠疑聯手元老遭整肅 美媒示警：解放軍指揮鏈全
中共中央軍委副主席張又俠與委員劉振立遭立案調查，標誌著習近平對軍方展開一場「地震式」清洗。曾被視為習近平親密盟友的張又俠落馬，凸顯習近平「無人安全」的整肅風格，其軍委核心已幾乎「團滅」。獨立評論人杜政分析，張又俠因接觸元老觸犯政治紅線，遭蔡奇主導的國安體系清洗。此舉雖鞏固習近平權力，卻也引發軍心動盪與指揮鏈真空的危機，軍隊忠誠度面臨嚴峻考驗。官方僅稱兩人「嚴重踐踏軍委主席負責制」，未提細節。
柯志恩機會來了？吳子嘉：他是民進黨前所未有最弱參選人
2026年高雄市長選戰已逐漸升溫，國民黨參選人、立委柯志恩表示，自己從頭到尾都認為藍白「一定要合」，面對高雄這樣綠營基本盤強勢的選區，唯有在野團結，才有機會贏得勝選。對此，資深媒體人吳子嘉表示，民進黨參選人賴瑞隆是沒有魅力的人，對民進黨來講，是前所未有最弱的一個參選人。
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
立春財運大洗牌！屬羊心定財會穩 屬雞會有大進帳
今（4）日是24節氣中第一個節氣「立春」，是一年真正啟動的分水嶺；而天王星順行，則象徵停滯已久的局勢重新轉動。當這兩股能量同時出現，代表「舊規則正在鬆動，新財路開始浮現」。這不只是努力就有收穫的時期，更是敢不敢換打法、敢不敢走不同路線的關鍵點。有人會突然找到更聰明的賺錢方式，有人會發現過去卡關的財務問題終於出現出口。