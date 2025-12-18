邊佑錫、張員瑛、Karina合拍廣告扮「神父修女」 揭密8分鐘長片感人故事！

三位頂流齊聚《 The Christmas Song 》。（翻攝Kakao Entertainment官網）

這二天出現一支神秘廣告，居然齊集三位「當紅炸子雞」邊佑錫、IVE張員瑛、aespa Karina一起現身演出，而且相當配合時序進入聖誕節的氛圍，廣告名稱為《The Christmas Song》（聖誕頌歌），一曝光馬上在全網引爆最大騷動！

邊佑錫扮演神父、張員瑛和Karina則是修女，但三人的高顏值完全不受清冷角色影響，反而更帥更美，不過，你看得懂這支長達8分鐘的類電影廣告，在講些什麼嗎？以下有最詳細解密。

三集3個故事分別上線

這是一支為了Google新出的AI軟體「Gemini」製作的廣告，將在本週分三集陸續上線，從第一集到第三集分別闡述Karina、張員瑛、邊佑錫的故事。

雖然目前只出了第一集，但劇情高潮起伏不輸韓劇，三人的表演尤其扣人心弦，當Karina落下那一滴淚水時，粉絲們幾乎爆動大喊「趕快讓她去演戲」，可見其表演有多出色。

片中也邀請了《以吾之名》朴喜洵、《苦盡柑來遇見你》文素利，兩位實力派演員助陣，讓整支廣告的質感更加提升。

也別小看這支廣告的鬼才導演申宇錫，他獨創的想像力與敘事能力，加上所屬團隊「海豚誘拐團」引領潮流的拍攝手法，是近年韓國MV和廣告界最炙手可熱、人人搶著要的創作團隊，而且也只有導演申宇錫才有這麼大的面子，請得動邊佑錫、張員瑛、Karina這個「神仙組合」一塊演出。

申宇錫也事先透露，乍看《The Christmas Song》會有點傷感，因為這是描繪一名幼時被父母遺棄的孩子成長為神父，學會和解與寬恕的故事，但繼續看下去，會發現故事背後的溫暖療癒和感動，將融化每個人的心。

鬼才導演申宇錫透露《The Christmas Song》共有三集。（翻攝ernesto822 IG）

邊佑錫被拋棄兩次，「修女」Karina哭了

第一集故事講述「文森特神父」（邊佑錫 飾），是自幼被母親（文素利 飾）拋棄在教堂門口的孤兒。

其實「崔約翰神父」（朴喜洵 飾）撿到這個孩子時，有看到一個女人偷偷躲在聖母瑪利亞雕像後頭，但他默不作聲，只是望了望便將孩子抱進教堂，在教會與「拉斐爾修女」（Karina 飾）一起照料文森特長大。

期間可以看到，文森特的童年充滿了愛與快樂，而崔約翰神父和拉斐爾修女更猶如父母一般，指導他每一件事。

其實他的親生母親並未忘記他，不時在教堂外張望，一回進教堂吃愛心餐時，崔約翰神父還刻意安排文森特坐在她對面，生母臨走前特別留下一顆橘子給兒子，文森特初始不解，但後來應該明瞭對方正是拋棄自己的親生母親。

但文森特萬萬沒料到的是，被生母拋棄一次的他，之後竟又被宛如「養母」的拉斐爾修女再度拋棄！那是在他童年一次重病時，拉斐爾修女一開始明明徹夜照顧自己，可就在崔約翰神父來過之後，拉斐爾修女便頭也不回地、在大雪之夜消失不見。

這給文森特留下深深的傷痛，導致他長大後情感封閉，除了崔約翰神父之外，與其他人斷絕聯繫，然而他不知道的是，修女離開前也曾流下傷心淚，萬般不捨才做出如此無奈決定。

當文森特成年、崔約翰神父去世後，他與世界的最後一根紐帶也斷了，自此他不再微笑也沒有任何反應，即使收到孩子們送他橘子當禮物，他也只是默默收下再轉送別人，看在「加百列修女」（張員瑛 飾）眼裡，相當心疼。

難怪文森特在整理神父遺物，看到自己童年錄影帶時，會突然間燒毀所有錄影帶，那種悲痛就像是要抹去自己過去的一切。

第一集廣告正片：

韓網熱議三人名字「藏玄機」

韓網論壇對第一集內容解讀百百種，但有一個可靠消息來源，被網友討論最多。

熟悉天主教信仰的人會發現，Karina飾演的修女名為「拉斐爾」（Raphael），令教友們聯想到「掌管治癒和復原」的大天使「Raphael」，是青少年的嚮導，老人、病人和被遺棄者的救星，所以Raphael並不是一個普通修女，而是偽裝成凡人、被派到人間幫助傷者的使者。

當她照顧到被遺棄的「文森特」時，頓時產生了人類的同情心，卻因為被「崔約翰神父」目睹到自己的翅膀（天使真面目），無法繼續留在人間照顧孩子，最終流下眼淚，現出天使不該流露的情感。

邊佑錫飾演的「文森特」（Vincentio），名字也意義非凡，源自「聖文森特Vincentius」，意思是「戰勝者」，他是一位關懷孤兒和窮人的聖人，這與被遺棄的孩子最終戰勝傷痛的故事非常契合。

至於張員瑛飾演的「加百列」（Gabriella），由於用手語與「文森特」溝通，似乎是無法講話的聾啞人，而「Gabriella」正是傳達上帝旨意的天使，但在廣告中，卻成了不能透露天機、一個必須說話卻無法說話的存在，產生「知曉真相卻無法說出口」的反差感，與張員瑛的角色完美契合。

如今就等二、三集揭曉，看看最後答案是否如以上解析了。

歌手出身的Karina、張員瑛，演技也不容小覷。（翻攝vincentio1031 IG、《The Christmas Song》YT）

為三個主角設立IG帳號

有意思吧，該廣告還特地為「拉斐爾」、「文森特」、「加百列」三個角色設立IG帳號，甚至彼此互關發布照片，讓這支廣告像活了起來一樣吸引人。

尤其是Karina和張員瑛，特別令廣大網友關注，畢竟這兩位四代頂級女偶像的夢幻組合，可不是能夠輕易一起出現的，而她們在片中的修女美貌，幾乎不分軒輊，讓大家不禁讚嘆「猶如AI般精緻」令人驚豔。

甚至有網友呼籲影視公司，找她倆拍一部「百合作品」，肯定能橫掃韓劇韓影，因為兩位女王已足夠引爆視覺饗宴，根本不須男主角來幫襯。

同時大家也非常期待，剩下的二、三集會帶來何等精彩的聖誕故事。

三個角色各有IG帳號且互關。（翻攝raphaela_diary IG）

邊佑錫親唱〈The Christmas Song〉

細心的觀眾應該有發現，《The Christmas Song》後半部出現一個男聲，唱著大家耳熟能詳的〈The Christmas Song〉，這位歌手就是男主角邊佑錫！

這也是他繼去年《背著善宰跑》OST〈陣雨〉後，人生第一個以他名字出的音源，目前更竄升到melon HOT100的第15名，用「紅不讓」形容都不為過。

當邊佑錫用磁性又溫柔的歌聲唱出〈The Christmas Song〉時，再次迷倒不少歌迷，不得不說，「海豚誘拐團」製作團隊真的很會，打廣告的同時兼打歌，讓這支聖誕歌曲在韓國再度大賣，重新鮮活了起來。

〈The Christmas Song〉- By 邊佑錫：

