邊佑錫同款「799元」獨家組合超難搶！男神御用腮紅#05、黑蜜潤唇膏居然在巷口康是美就有賣
大勢男神邊佑錫雖以卸下韓國倩碧代言人身份，但他擔任代言人期間所帶動的「透明感男神」風潮，至今依然是粉絲心中的天花板。尤其是那抹在鏡頭前若有似無、充滿初戀感的紅潤雙頰，讓全台康是美櫃位面臨斷貨危機！康是美更推出獨家「買一送二」組合，僅需799元即可入手男神同款，建議粉絲趕緊去家裡附近康是美巡店購入！
邊佑錫靠小花腮紅打造出「純淨男神感」
在品牌形象照中，邊佑錫展現了多種令人屏息的妝容質感，像是邊佑錫在穿著白襯衫時使用的珊瑚粉色調讓他原本就白皙的肌膚透出一種自然的好氣色，就像是剛運動完後的紅潤，完全沒有粉感。康是美小花腮紅從1,200元降到700元讓粉絲直呼省錢超有感！
當他換上粉紅毛衣，妝容則使用了經典的 #05 奶油粉進行大面積打底，再疊加 #10 果實棕。這種混搭術讓臉頰呈現出層次感，看起來既溫柔又帶點高級的憂鬱氣質，非常適合秋冬營造出軟糯溫柔感。
邊佑錫雙唇透出的自然莓果光澤，正是來自全球熱銷的「黑蜜漿果潤唇膏Black Honey」。由CLINIQUE科學家精心調配出的完美色調，每個人都能展現專屬於自己的獨特唇色，可多層疊擦，創造不同妝感，任何場合皆適用，簡單打造好氣色，那種「像擦了護唇膏卻更有質感」的妝效，正是男神散發貴氣的關鍵。
康是美獨家的799元限量組合最近紛紛傳出「斷貨危機」
為了慶祝彩妝進駐，康是美推出的優惠力度大到讓「郵筒」們紛紛表示：「這是給粉絲的最後溫柔！」超值組合內容：正貨花漾腮紅 #5 奶油粉搭配黑蜜潤唇膏小容量版本＋腮紅刷，組合價值高達 2,036元，現在僅需799元就能帶回家。根本就是以最親民價格入手「邊佑錫同款」，兩項產品都是邊佑錫曾經使用過的色號，目前全台門市已傳出多處完售消息。這種「男神效應」在 2026 年依然威懾力十足。
看更多 CTWANT 文章
《臥底洪小姐》申有娜美貌炸裂！直角肩、超絕腰臀比靠越南春捲、每天運動、 6:30後禁食打造名品身材
2PM 演唱會要來了！玉澤演現身台北信義區分享保養秘訣，「不黏膩」急護霜是首選
人間香奈兒也愛追戀綜！Jennie 驚喜現身《換乘戀愛 4》，為搶看結局竟被拐上節目，沉浸式追劇表情可愛爆炸
其他人也在看
2026話題跑鞋、設計心機全拆解！女神舒華欽點這雙、顏值腳感都太犯規
跑鞋推薦：SKECHERS AERO BURST話題度自帶聚光燈的SKECHERS AERO BURST。當舒華站上形象拍攝現場時，畫面本身就已經很有說服力—不是競技場上的全力衝刺，而是「把跑鞋穿進生活裡」的自然狀態。AERO BURST 在設計上最迷人的地方，就是會忘記自己穿的是一雙專業跑鞋。雙密度 HY...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
Homepod 自動播歌驚嚇情況你有沒有遇過！？谷導遇問題靠集思廣益解決
近日谷德昭家中的 HomePod 出現即使無使用也會播音樂，亦會自動由細聲變大聲，驚嚇情況以為有鬼。Yahoo Tech ・ 17 小時前 ・ 發表留言
守護毛孩與長輩！水星網路 Mercusys MC230 與 MC510 智慧攝影機讓你輕鬆入手
出國旅遊或平時上班時是否擔心家中狀況？ 水星網路 Mercusys 推出兩款全新智慧攝影機產品，分別是針對室內環境設計的 MC230 室內 AI 智慧旋轉式 Wi-Fi俏媽咪玩3C ・ 16 小時前 ・ 發表留言
AirTag 第二代登場：尋找範圍更廣、響聲更大，Apple Watch 都可精準尋找，台灣售價 NT$990 起
蘋果推出全新 AirTag，升級第二代超寬頻（UWB）晶片令「精準尋找」距離較上一代提升 50%，揚聲器亦更響亮；更可用 Apple Watch 進行精準尋找，並支援「分享物品位置」與逾 50 間航空公司合作追蹤延誤行李，台灣售價 NT$990 起。Yahoo Tech ・ 15 小時前 ・ 發表留言
毛孩過年新衣adidas幫你準備好了：三葉草新中式外套寵物版本有夠萌！全系列價格、販售資訊一覽
adidas Originals一款「新中式外套」早已風靡街頭多時，唐裝設計靈感充滿東方文化韻味，但絲毫不侷限穿衣風格，從日韓一路火紅到歐美，時尚博主們人手一件。現在這件新中式外套正式推出了寵物版本，一系列的形象照更是可愛到翻！延伸閱讀：amarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黎巴嫩呼叫器爆炸案 13名外國人跨海求償遭駁回
（中央社記者林長順台北26日電）黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器於113年9月17日集體引爆，造成多人死傷。13名外國人跨海委託律師向金阿波羅公司求償。士林地院以原告起訴及聲請訴訟救助不合法，裁定駁回。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
2026秋冬米蘭男裝週名人一覽：陳偉霆登伸展台走秀、許光漢和Karina同場亮相
2026秋冬米蘭男裝週於2026年1月16日揭幕，雖然本季辦秀品牌數量減少，大牌Gucci、Fendi、Prada之中，也只剩Prada獨挑大樑，不過期間依然有許多明星前來米蘭參加時裝秀，本季有哪些名人以及他們的造型亮點？一起來關注！202marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
強化結構安全、串聯原鄉文化 原住民族文化園區彩虹、觀流雙吊橋正式啟用
【互傳媒／記者 范家豪／瑪家 報導】 原住民族委員會原住民族文化發展中心（25）日於原住民族文化園區舉行「彩虹互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
三星親民5G手機 Galaxy A07 5G配置6,000mAh大電量售價免6千
台灣三星宣布引進新一代Galaxy A07 5G，配備6.7吋大螢幕與120Hz螢幕更新率、6,000mAh大電量，共推出酷潮黑、裸光紫2款，4GB RAM+128GB ROM單一版本建議售價NT$5,990。壹哥的科技生活 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
2026開局VCA首推12星座手鍊＋可選長度的圓墜項鍊！售價與工藝細節一覽
仰望天際、觀測星座與自我探索有著深刻連結，而這項浪漫儀式的啟發之於梵克雅寶VCA（Van Cleef & Arpels），則是自1950年代起創意將西洋十二星座符號化作珠寶圖騰語言，持續推出相關作品。迎接2026年，也持續這項「傳統marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
超級瑪利歐銀河電影版第二支預告公開，新朋友耀西共同加入冒險
由任天堂與Illumination再次合作的第二部超級瑪利歐兄弟動畫電影「超級瑪利歐銀河電影版」於2026年1月25日晚間釋出新預告，確定超級瑪利歐兄弟系列第五作「超級瑪利歐世界」Cool3c ・ 8 小時前 ・ 發表留言
房價下跌訊號浮現 信義房價指數全國年跌3.66％
房價下跌訊號明確。根據最新發布的信義房價指數，2025年第四季、全台季跌幅達3.25%，而六都加新竹縣市，僅高雄市季漲0.95%，其它都會區則呈現下跌、又以台南市跌幅最深、季跌5.08%。對比去年同期，全台年跌幅約3.66%，七大都會區中，除桃園市年漲0.59%外、其它全數呈現下跌，又以台南市跌幅最自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026必收IT BAG：FENDI Way！設計、細節與配色小心機，勸敗關鍵全解析
FENDI Way的梯形廓形，線條俐落卻不生硬，剛剛好的結構讓包包在視覺上看起來精緻，但實際容量卻完全不需要擔心。這顆包顯然是為現代女性的多工人生量身打造—早上裝得下筆電、文件與水壺，中午臨時外出開會，晚上下班後直接拎去聚會也完美駕馭。肩背設計是 FENDI Way 的另一個...styletc ・ 21 小時前 ・ 發表留言
金馬年紫微運勢揭秘！財運旺不旺？桃花開不開？健康穩不穩？
迎接金馬年，準備好展開全新的精彩篇章了嗎？財運、桃花、健康，誰將成為你的強勢亮點？科技紫微網將為你解鎖專屬的紫微運勢，搶先掌握年度關鍵！科技紫微網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
導入新竹通APP 交通事故申請一機搞定
為進一步提升市民生活便利性，並加速交通事故發生後相關資料申請流程、減少民眾來回奔波時間，市府今(115)年起正式將警察局交通隊研發的「交通事故案件申請平臺系統」導入新竹通APP，完善智慧交通服務體系，象徵新竹市從生活消費到警政服務全面整合，邁向「一機在手、全程無紙化」的數位治理新時代。警察局長陳源輝表示，隨著新竹通APP下載量與使用率持續攀升，警察局也同步擴充警政數位服務內容，將「交通事故案件申請平臺系統」正式納入其中。從相關統計數據顯示，市民於交通事故發生後，對於事故處理流程與相關資訊具有高度需求，透過系統整合至新竹通APP，可有效簡化申請程序，提供更便捷、友善且人性化的一站式服務。警察局表示，此次推動系統整合並非憑空決策，而是基於累積的數據民意。根據新竹市警察局「交通事故案件便民服務網」統計，自民國113年8月13日至去(114)年12月31日止，約16個月期間，民眾透過網路申請交通事故相關資料的總件數達3萬610件，平均每月約1,800至1,900件，顯示市民對「線上申辦」服務具有高度依賴與接受度。警察局指出，進一步分析3萬餘筆申請資料，其中以申請「初步分析研判表」為最大宗，共1台灣好新聞 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
【ELLE Meets】收藏世界的女孩！馬士媛：用好奇心漫步人間，讓每個角色都化為生命裡閃耀的寶石 | ELLE
馬士媛的眼睛，像一對溫柔的探照燈，總能在平凡之處照見值得珍藏的光。當她望向世界時，看到的不是平淡的日常，而是處處埋藏著驚喜與可能的寶藏地圖。Elle ・ 16 小時前 ・ 發表留言
彭于晏就住這！天母第一豪宅「唯一待售戶」開價3.6億 5年抬價7500萬
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導不少民眾曾在網路分享在天母街頭捕獲藝人彭于晏的經歷，實際上彭于晏就住在天母指標豪宅「華固天鑄」。據了解，該社區...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
【星星教授安格斯 1/26-2/1 星座運勢】金牛焦點圍繞職場，摩羯別勉強配合不對等關係
牡羊3.21～4.20這週的牡羊持續扮演著人氣王的角色，社群、朋友、同事之間的往來明顯熱絡，單身者這週很容易在朋友聚會中遇見讓你產生好感的人，雖然從聊天開始就有小小火花，但還需要多花一點時間確認。有對象者相處不必太過計較，順其自然的互動，彼marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Pantone 2026 年度代表色「雲舞白」怎麼穿？擺脫焦慮的「療癒系」穿搭教學一次看
Pantone 年度代表色「雲舞白」不僅是時尚界的清流，更是一劑舒緩身心的療癒良方。本篇將教你如何透過層次疊搭與材質變換，穿出不費力的質感與自在。造咖 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蘋果發布新一代AirTag 定位尋找距離.音量提升50%
蘋果（Apple ）無預兆宣布推出新一代「AirTag」，具備更廣泛的尋找範圍，以及更響的揚聲器，讓定位、尋找物品變得更加容易；新款自1/26起供貨，售價與前一代相同，單件售價 NT$990，四件裝售台視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言