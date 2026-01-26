邊佑錫同款「799元」獨家組合超難搶！男神御用腮紅#05、黑蜜潤唇膏居然在巷口康是美就有賣

（圖／廖怡婷攝、取自 cliniquekorea IG）

大勢男神邊佑錫雖以卸下韓國倩碧代言人身份，但他擔任代言人期間所帶動的「透明感男神」風潮，至今依然是粉絲心中的天花板。尤其是那抹在鏡頭前若有似無、充滿初戀感的紅潤雙頰，讓全台康是美櫃位面臨斷貨危機！康是美更推出獨家「買一送二」組合，僅需799元即可入手男神同款，建議粉絲趕緊去家裡附近康是美巡店購入！

邊佑錫靠小花腮紅打造出「純淨男神感」

在品牌形象照中，邊佑錫展現了多種令人屏息的妝容質感，像是邊佑錫在穿著白襯衫時使用的珊瑚粉色調讓他原本就白皙的肌膚透出一種自然的好氣色，就像是剛運動完後的紅潤，完全沒有粉感。康是美小花腮紅從1,200元降到700元讓粉絲直呼省錢超有感！

倩碧 花漾腮紅 700元（圖／廖怡婷攝、取自 cliniquekorea IG）

當他換上粉紅毛衣，妝容則使用了經典的 #05 奶油粉進行大面積打底，再疊加 #10 果實棕。這種混搭術讓臉頰呈現出層次感，看起來既溫柔又帶點高級的憂鬱氣質，非常適合秋冬營造出軟糯溫柔感。

倩碧 花漾腮紅 康是美售價 ／700元、價值／ 1,200元（圖／取自cliniquekorea IG）

邊佑錫雙唇透出的自然莓果光澤，正是來自全球熱銷的「黑蜜漿果潤唇膏Black Honey」。由CLINIQUE科學家精心調配出的完美色調，每個人都能展現專屬於自己的獨特唇色，可多層疊擦，創造不同妝感，任何場合皆適用，簡單打造好氣色，那種「像擦了護唇膏卻更有質感」的妝效，正是男神散發貴氣的關鍵。

倩碧 黑蜜漿果潤唇膏／1,100元、BLACK HONEY植萃唇頰修護油 800元（圖／取自 cliniquekorea IG）





倩碧 黑蜜漿果潤唇膏能提升好氣色，不管男生、女生都可以使用非常百搭。（圖／廖怡婷 攝）

BLACK HONEY植萃唇頰修護油水水透透的質感非常好上手。（圖／廖怡婷攝、取自 cliniquekorea IG）

康是美獨家的799元限量組合最近紛紛傳出「斷貨危機」

為了慶祝彩妝進駐，康是美推出的優惠力度大到讓「郵筒」們紛紛表示：「這是給粉絲的最後溫柔！」超值組合內容：正貨花漾腮紅 #5 奶油粉搭配黑蜜潤唇膏小容量版本＋腮紅刷，組合價值高達 2,036元，現在僅需799元就能帶回家。根本就是以最親民價格入手「邊佑錫同款」，兩項產品都是邊佑錫曾經使用過的色號，目前全台門市已傳出多處完售消息。這種「男神效應」在 2026 年依然威懾力十足。

倩碧在康是美獨賣的優惠組合已造成粉絲搶購風潮。（圖／廖怡婷 攝）





