邊佑錫機場健康亮紅燈！被媒體逼脫口罩 粉絲怒吼「放過他」

記者林宜君／台北報導

韓星邊佑錫日前現身仁川機場時，因佩戴口罩引發媒體與粉絲之間的爭議。（圖／翻攝自邊佑錫IG、網路）

韓星邊佑錫日前現身仁川機場時，因佩戴口罩引發媒體與粉絲之間的爭議。相關畫面在網路曝光後，外界對媒體現場提問方式與藝人健康狀況展開熱議。演員邊佑錫9日從韓國仁川機場出發，前往北京出席品牌活動。當天韓國氣溫偏低，體感溫度約-10度，邊佑錫以厚重大衣與口罩包覆現身，引來現場媒體關注。

邊佑錫還因這起事件向大眾道歉。（圖／翻攝自Threads）

部分媒體在拍攝時，多次要求邊佑錫取下口罩以便拍攝正臉照片，甚至直接詢問是否願意配合。面對連續提問，邊佑錫當場解釋自己因感冒身體不適，才會佩戴口罩，並表示已隨身攜帶藥物，希望外界見諒。也有現場媒體關心邊佑錫的健康狀況，詢問身體是否無礙，邊佑錫則坦言感冒已有一段時間，目前仍在服藥中。相關畫面上傳網路後，邊佑錫還因這起事件向大眾道歉，迅速引發粉絲討論，不少人認為藝人在生病期間仍被要求摘下口罩並不合理，紛紛留言表達不滿，甚至怒吼「放過他」。

相關畫面上傳網路後，迅速引發粉絲怒火。（圖／翻攝自Threads）

粉絲同時指出，當天機場亦有其他團體與藝人現身，包括BTS、EXO與aespa成員等，並未出現類似要求，質疑媒體對邊佑錫的提問方式過於強硬。儘管機場插曲掀起討論，邊佑錫抵達北京後仍照常出席活動，以良好狀態完成公開行程，粉絲也留言祝福邊佑錫早日康復。

