邊佑錫要來了！2026亞巡粉絲見面會「秘密圖書館」概念公開 台北站9月林口體育館登場 台灣筒筒們嗨翻

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頂著招牌狗狗相無害臉蛋，加上模特兒出身的高挑身材，邊佑錫近年憑《背著善宰跑》中柳善宰一角人氣爆發，不只躍升新一代韓流男神，也接連受到國際時尚精品青睞，成為品牌大使，星途持續看漲。就在粉絲持續敲碗新活動之際，他近日透過官方社群宣布啟動2026亞洲巡迴粉絲見面會，台北也名列巡演城市之一，並以充滿故事感的「秘密圖書館（Secret Library）」作為全新概念，讓台灣筒筒們（粉絲名）都嗨翻啦！

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邊佑錫透過官方社群公開2026亞洲巡迴粉絲見面會預告與巡演城市名單，其中台北也確定名列其中。

邊佑錫將於9月25日在國立體育大學綜合體育館（林口體育館）與粉絲見面。這也是他繼2024年亞洲巡演後，時隔約兩年再次展開大型粉絲見面會計畫，售票與活動細節則預計後續陸續公開。

官方公開的概念照中，可見「New Chapter」、「2026 New Release」等訊息。



「秘密圖書館」開門了 滿滿藏給粉絲的浪漫彩蛋



邊佑錫所屬經紀公司 VARO Entertainment 日前透過官方社群發布預告，以「2026 New Chapter COMING SOON…」正式揭曉全新活動消息。除了標題本身充滿新篇章意味，公開時間也被粉絲發現暗藏巧思，10點31分正好對應邊佑錫10月31日生日。

官方公開「FAN MEETING LINEUP」巡演城市名單，並以「秘密圖書館（Secret Library）」作為概念主題。

概念內容則圍繞「秘密圖書館（Secret Library）」展開。官方以英文寫下邀請文字，希望大家重新翻閱那些被凍結的時光，並一起記錄新的回憶。畫面中，邊佑錫站在書架後方，最醒目的藍色書背寫著「New Chapter」，接著又出現「2026 New Release」、「Written by Wooseok for TTE」等字樣。

官方公開「FAN MEETING LINEUP」巡演城市名單，並以「秘密圖書館（Secret Library）」作為概念主題。

不只如此，從書本、風扇、淺藍色氣泡飲料到最後登場的文件夾，整體視覺幾乎都維持《背著善宰跑》中「善宰房間」的代表藍色調，被粉絲認為處處藏著角色與回憶的連結。其中一頁還出現邊佑錫官方桌曆的7月畫面，也讓不少人猜測此次見面會有望從7月正式揭開序幕。

邊佑錫透過官方社群公開2026亞洲巡迴粉絲見面會預告與巡演城市名單，其中台北也確定名列其中。



巡演名單公開 台北確定9月登場



此次公開的「FAN MEETING LINEUP」包含首爾、曼谷、橫濱、台北、新加坡、馬尼拉、雅加達與香港，宣告邊佑錫即將展開新一輪亞洲巡迴旅程。其中台北場已確定將於9月25日登場。

而這次公開時間也被認為別具紀念意義。因為2024年6月8日正是邊佑錫首場粉絲見面會「Summer Letter」與台北粉絲相見的重要日子，時隔兩年再次選在同一天公開全新見面會消息，也讓許多筒筒直呼根本是官方送上的驚喜彩蛋。

《背著善宰跑》劇照



從善宰爆紅到韓流男神



1991年出生於京畿道的邊佑錫，最初並不是以演員身份出道。原本夢想成為空服員的他，在親友建議下轉換跑道，21歲加入YG KPLUS，以模特兒身份正式出道，憑藉190公分身高與穩健台風活躍各大伸展台，同期還包括南柱赫、張基龍。

2016年，他透過韓劇《Dear My Friends》正式以演員身份展開活動，真正迎來爆發則是在2024年憑《背著善宰跑》飾演頂流明星柳善宰一角人氣全面飆升。作品播出期間更連續8週拿下所有頻道同時段收視冠軍，也讓邊佑錫躍升為新一代韓流男神，接連獲得國際精品品牌青睞。

《21世紀大君夫人》劇照

近期他則透過《21世紀大君夫人》與IU展現好默契，持續圈粉，也參與Netflix實境節目《劉在錫的民宿法則》，展現更生活化的一面。接下來也將以更多新作品與角色和觀眾見面。

邊佑錫台北粉絲見面會資訊



日期｜2026年9月25日（五）

地點｜國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

更多詳細售票與活動資訊，待官方後續公布。

（圖片來源：IG@varoent_official、tvN）

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