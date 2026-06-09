邊佑錫見面會9/25林口體育館登場！時間地點、售票時間、票價座位資訊不斷更新

演員羅子惟宣告閃電回歸劇組，有別於以往的形象，這一次他將以完全不同的全新角色登場，從頭到腳的造型皆煥然一新。面對極具挑戰性的新身分與緊湊的拍攝節奏，他坦言接到通知時「完全傻住」，但也期盼能讓觀眾看見跳脫以往的精湛演出，也談過談及傅子純。

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