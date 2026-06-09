邊佑錫見面會9/25林口體育館登場！時間地點、售票時間、票價座位資訊不斷更新
剛結束《21世紀大君夫人》的邊佑錫，即將展開巡迴粉絲見面會《The Secret Library》，目前公開的場次包括首爾、曼谷、橫濱、台北、新加坡、馬尼拉、雅加達、香港，台北場將於9/25在國立體育大學綜合體育館（林口體育館）登場，各位「筒筒」（官方粉絲名）準備搶票！邊佑錫演出《背著善宰跑》爆紅，近期與IU合作《21世紀大君夫人》再收獲一批粉絲，出演Netflix綜藝《劉在錫的民宿法則》又展現了他的反差魅力，讓他的人氣居高不下。邊佑錫演唱會時間地點、票價座位、售票時間、粉絲福利、代表作推薦不斷更新。
邊佑錫見面會｜時間地點
演出日期：2026/09/25（五）
演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
邊佑錫見面會｜售票時間
售票時間：待公布
售票平台：待公布
邊佑錫見面會｜票價、座位圖
演出票價：待公布
座位圖：待公布
邊佑錫見面會｜粉絲福利
待公布
邊佑錫見面會｜代表作搶先預習
2019年《花黨：朝鮮婚姻介紹所》
2020年《青春紀錄》
2021年《花開時想月》
2022年電影《20世紀少女》
2023年電影《靈魂伴侶》
2023年《大力女子姜南順》
2024年《背著善宰跑》
2026年 《21世紀大君夫人》
2026年綜藝《劉在錫的民宿法則》
💠更多演唱會懶人包💠
● Post Malone演唱會：9/19 高雄世運主場館開唱
● LANY演唱會：9/26 台北小巨蛋開唱
● XG演唱會：10/17 台北小巨蛋開唱
● Vaundy演唱會：10/31、11/1 台北小巨蛋開唱
● 藤井風演唱會：10/31 高雄國家體育場開唱
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