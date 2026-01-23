邊充電邊滑手機竟觸電 巴西15歲少女送醫不治

巴西一名少女邊充電邊滑手機，竟觸電身亡。示意圖，取自Unsplash圖庫



巴西一名15歲少女日前在家中邊充電邊滑手機，不知何故突遭電擊，家人將她緊急送醫，但治療4天後仍宣告不治；遺體已交給法醫調查，希望能釐清死因。專家則呼籲，手沾到水時不要操作插電的設備，以免發生危險。

《鏡報》報導，少女迪尼斯（Beatriz Costa Diniz）本月15日在家一邊將手機插著牆上插座充電一邊使用，沒想到突然觸電，受到2至3度灼傷。父親發現時她以倒臥在地上，緊急報案送醫。先是送往離家30分鐘的醫院，但院方評估傷勢嚴重，需由專科醫師治療，隨後被轉送到另外2家醫院，住進加護病房，經過手術及多項療程，仍在4天後宣告不治。

相關單位正在調查迪尼斯的死因，當地居民得知噩耗既震驚又哀傷，鄰居表示，迪尼斯平常會在公車上販售木薯貼補家用，頗受鄉親喜愛。

負責供電的電力公司表示，已派出技術團隊到現場確認供電網路波動，然而過去30天內，並未發現系統出現中斷紀錄，檢查電網也沒有異狀。

警方正在調查迪尼斯的死因，暫時定調為意外觸電。專家則警告，若充電裝置有瑕疵、是仿冒品或已受損，邊充邊用將提高觸電的風險。如果充電器內部絕緣層失效，牆壁上插座的高壓電流可能會傳到使用者手中的低壓裝置，就可能有致命的危險；另外也提醒，千萬不要在手濕的情況下，或在有水的地方操作連接插座的電子設備。

