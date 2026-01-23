邊充電邊滑手機釀悲劇 巴西15歲少女「意外觸電倒地」身亡

巴西一名15歲少女在家中邊充電邊使用手機時突遭電擊，搶救多日後仍不幸身亡。（示意圖／翻攝自pexels）

巴西一名15歲少女碧翠絲（Beatriz Costa Diniz）在家中邊充電邊滑手機時，突然意外觸電倒地，儘管緊急送醫多次轉院搶救，並接受手術治療，但仍在19日宣告不治身亡。

根據《鏡報》報導，1月15日，碧翠絲在家中充電滑手機時，充電器插在牆壁插座上，卻突然被強力電擊倒地，全身出現2度到3度燒傷。碧翠絲的父親發現後，立刻將她送往距離住家約30分鐘的醫院，但因傷勢過重，院方隨後將碧翠絲轉送至另外2間醫院。之後碧翠絲被送進加護病房，接受手術等必要治療，但最終仍在19日傷重不治。

負責供電的電力公司Equatorial Pará表示，已派員前往事發地點檢查，但在過去30天內，該地區並未出現電力異常情況。當地警方表示，此案被定為意外事件，當局正在調查碧翠絲的死因，並在20日確認碧翠絲的死訊及身分。

消息曝光後，當地社區陷入悲痛，有鄰居透露，碧翠絲的個性親切，深受居民喜愛，平時還會在公車上販售木薯餅補貼家用。報導提醒，如果充電器的內部絕緣層受損失效，牆壁插座的高壓電流可能會導入低壓設備，如充電中的手機等，嚴重可能致命，也建議避免用濕手或在靠近水源的地方使用插座，否則觸電風險會大幅增加。

