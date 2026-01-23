邊充電邊滑手機！巴西15歲少女遭「強力電擊」 2到3度燒傷身亡

巴西一名15歲少女日前在家中邊充電邊使用手機時遭電擊不治身亡。（翻攝自pexels）

巴西一名15歲少女日前在家中邊充電邊使用手機時遭電擊受傷，送往3間不同醫院治療數日後仍宣告不治，警方調查後，初步判定為意外事件。

邊充電邊滑手機釀禍？

根據《鏡報》報導，事故發生於1月15日夜間，碧翠絲（Beatriz Costa Diniz）被父親發現倒在家中，旁邊有插著電的手機，她當時疑似因邊充電邊使用手機而遭受強力電擊，造成全身2到3度燒傷，父親隨即將她送往距離約30分鐘車程的當地醫院急救。由於傷勢過重，醫療人員安排後續轉送至另外2間醫院，但碧翠絲仍在4天後的1月19日因傷重不治。

廣告 廣告

事故後，法醫與警方持續調查究竟是電力供應異常、充電器故障或裝置本身問題所致，案件初步被列為意外死亡。電力公司Equatorial Pará表示已派員檢查當地電網，並未發現近30天內有停電或波動記錄，同時提醒民眾避免在手機充電時操作設備，以降低觸電風險。

家人與親友於21日為她舉行了告別儀式，當地居民廣也稱讚她個性親切，在社區裡很受歡迎，平日還會在公車上售賣木薯餅補貼家用。

更多鏡週刊報導

碎玻璃別亂丟！環保局提醒正確回收步驟 違規最高罰6000元

跟進澳洲？英國研議16歲以下禁用社群媒體 檢討年齡驗證機制

剛吃飽又嘴饞？醫師揭驚人真相：你不是真的餓 快檢查「5大缺水訊號」