邊刮邊摸彌勒佛肚子！ 越南移工刮刮樂中1200萬元頭獎

高雄岡山區一家彩券行於17日有民眾刮出「大吉利刮刮樂」1200萬元頭獎，幸運得主是一名越南籍年輕移工，該張也是全台首張刮出的1200萬元頭獎。

彩券行業者表示，當時有三名越南籍客人一同前來購買刮刮樂，其中一人連續購買多張、每張面額1000元的刮刮樂，就在他要刮最後一張時，抬頭看見店內供奉的彌勒佛笑得燦爛，隨即雙手合十祈禱，希望能中大獎，並一手拿著刮刮樂、一手輕摸彌勒佛的肚子。沒想到刮到一半時突然發現不對勁，整個人激動顫抖，直呼真的中了頭獎，認為是彌勒佛帶來的好運。

最終確認刮出總獎金1200萬元，讓在場眾人又驚又喜，而這款刮刮樂全台僅有8張1200萬元頭獎，該彩券行開出的正是全台第一張，直呼實在非常開心。

高雄／林怡萱 責任編輯／蔡尚晉

