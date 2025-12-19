邊吃邊拉當自己家！中山大學宿舍遭潑猴闖入 學生睡夢中驚醒傻眼

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

高雄中山大學校園長期有獼猴出沒，防猴措施不斷升級，但猴子似乎也「同步進化」。有學生於Threads上分享崩潰經歷，16日清晨，校內男生宿舍發生猴子闖入事件，因忘記上鎖，猴子竟直接拉開拉桿門潛入房間，在學生熟睡時大肆搜刮食物，短短約5分鐘就造成宿舍一片狼藉。

中山大學校園長期有獼猴出沒，讓學生們苦不堪言。（示意圖／unsplash）

受害學生表示，凌晨被窸窸窣窣的聲音吵醒，赫然發現猴子熟練操作拉桿，直接把門打開闖入，隨即翻找零食、麥片等食物，還在桌椅與地面留下排泄物，場面令人傻眼。

不只一間房間遭殃，其他宿舍也傳出被猴子洗劫，零食包裝被拆得滿地都是，麥片灑落、鐵罐被敲開，書桌與地板凌亂不堪。更誇張的是，有猴子被拍到站在窗外，一邊悠哉吃著搶來的餅乾，一副若無其事的模樣。

學生無奈表示，猴子四處排泄，只能自行清理善後；也有人苦笑表示「眾所皆知中山的猴子皆有大學甚至博士學位」，不但會破壞紗窗，現在連拉門、窗戶都會開。即使在炎熱夏天，學生為了防猴也不敢開窗，只能長時間開冷氣。

校方指出，過去曾發生猴子破壞紗窗鑽進宿舍的案例，因此已加裝鐵製窗戶，並持續提醒學生不要攜帶食物、飲料進宿舍，門窗務必上鎖。然而隨著猴子行為愈發熟練，只要學生一時疏忽，仍可能讓猴子有機可乘，造成宿舍混亂。



