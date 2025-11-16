邊喝邊變魔術！ 速食新推「變色杯」 網瘋喊：超酷

連鎖速食品牌與可口可樂聯名推出的變色杯引發網路熱議！這款鋁製杯子只要倒入低於攝氏8度的冷飲就會立即變色，共有藍、黃、紅、綠、粉五種顏色可隨機抽取。然而，林口長庚醫院臨床毒物科主任「顏宗海」特別提醒，洗腎患者或腎臟功能不佳的民眾應避免使用鋁製品，以免造成鋁中毒及神經方面的病變。

麥當勞新推冷飲變色杯，網友討論熱烈。（圖／TVBS）

連鎖速食品牌與可口可樂最新聯名推出的變色杯引發網路熱議，這款鋁製杯子只要倒入溫度低於攝氏8度的冷飲就會立即變色，共有藍、黃、紅、綠、粉五種顏色可隨機抽取。不過使用上有諸多限制，包括不能倒入超過45度的熱飲，也不可煮沸、蒸杯或冷凍。

變色杯的使用方法相當簡單，只要將低於攝氏8度的冷飲倒入原本呈銀色的鋁杯中，杯子就會開始慢慢變色，展現如同魔術般的效果。這款變色杯目前只能透過使用歡樂送，點購炸蝦天婦羅系列套餐或分享餐才能加購獲得，吸引了許多民眾關注。對於這項新奇產品，民眾反應不一，有人覺得很新奇，也有人認為實用性不高。

變色杯禁止倒入超過45度熱飲，也不能蒸杯或是冷凍。（圖／TVBS）

使用變色杯時需要特別注意其使用限制。由於杯子材質為鋁製，不能倒入溫度超過45度的熱飲，也不建議煮沸或蒸杯子，更不可將杯子放入冷凍庫。顏宗海強調，一般人使用鋁製品沒有問題，但洗腎患者或腎臟功能不佳的民眾應盡量避免，因為鋁離子若無法順利排出體外而累積在體內，可能導致鋁中毒，進而影響腦部，造成神經方面的病變。

秋冬新飲品搶客，桂圓系列有溫潤感以及芋泥控新品。（圖／TVBS）

隨著秋冬季節來臨，飲品市場競爭激烈。手搖飲品牌也紛紛推出應景產品搶攻商機，如採用冬山龍眼慢熬6天5夜製成的桂圓系列，具有濃郁香氣和溫潤感受。其他還有新推出的黃枝香烏龍，以及針對芋泥愛好者設計的芋泥系奶茶，都希望藉由天氣轉涼的時機吸引更多消費者。

