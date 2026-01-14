邊坡養護施工出意外 台中太平5噸巨石崩落

挖土機剷除石塊，落石順著山坡傾瀉而下，台中市太平區長龍路四段35公里處，14日上午10時許進行邊坡養護工程時，一塊重達5公噸的巨石，掉落至路面，讓原本單向管制通行的道路變成雙向中斷，許多機車騎士說事前並不知道當地在施工，當地是台中通往南投國姓的主要道路，若等待時間過久，只能選擇改道。

機車騎士張先生表示，「因為要去國姓，那現在看一下能不能過吧。」

施工包商顏先生指出，「瞬間就，太恐怖了，就一直滾一直滾下來，你把它挖了，它就會掉下來，這個太陡了嘛。」

去（2025）年7月底颱風豪雨過後，該處山坡就開始出現鬆動，市府規劃邊坡改善工程，2天前開始預防性清除裸露岩塊，施工單位採取單向管制通行，15至30分鐘放行一次，這回巨石翻出管制區落在對向車道造成雙向交通中斷，工班是緊急調派重機具清除，約2.5小時後恢復單向通車。

台中市太平區長陳柏宏說，「上次颱風跟去年7月底，豪雨造成的邊坡不穩定，所以建設局趕快辦理邊坡穩定搶救工程，這本來就管制單向通行了。」

台中市養工處屯區工程隊長潘昱維表示，「目前施工內容是針對判定為不穩定的裸露岩塊，進行預防性清除，施工期間因地形險峻，已進行交通管制及現場警戒。」

所幸巨石崩落時，沒有人車通過，建設局養工處強調，施工地點地形險峻，當時有交通管制及現場警戒，將全程加強安全監測與風險控管，清除岩塊還會持續到21日，接著再進行噴漿作業，整體工程預計3月底完工，請民眾配合管制通行。

