邊境不可能100％擋住病毒！獸醫師：廚餘養豬最好停了

記者柯美儀／台北報導

獸醫師認為「邊境不是100%能阻絕的」，因此防疫需層層把關。（示意圖／資料照）

近期非洲豬瘟防疫議題引發討論，養豬場特約獸醫師針對邊境防堵提出看法，他認為「邊境不是100%能阻絕的」，因此防疫需「層層把關」，涵蓋全民防疫、豬場清消、廚餘管理、主管機關監督及聘請專業獸醫。另在無法完全確認各養豬場是否依規蒸煮廚餘的情況下，他建議政府應考慮停止廚餘養豬。

紀又銘在臉書表示，自2018年非洲豬瘟在亞洲蔓延以來，台灣邊境已查獲超過9500件肉製品，其中約1000件檢出病毒，顯示邊境防堵雖困難，但仍相當不易。然而，他也強調，邊境絕對不是100%能阻絕的，任何政黨都無法完全杜絕病毒入境，因此防疫會有「層層關卡」。

紀又銘以非洲豬瘟為例指出，這病毒耐高溫、耐低溫，即使曝曬於陽光下三個月仍能保持活性，因此防疫應從多個環節進行把關。全民防疫方面，進入疫區或接觸豬隻與豬肉者，入境後切勿直接前往豬場，一隻壁蝨就可能傳播病毒；豬場及相關產業方面，養豬場、屠宰場及化製場應落實清消，避免閒雜人員進入；廚餘養豬若無法確保充分蒸煮，也建議放棄。

紀又銘強調，主管機關與專業角色應重視經濟動物角色，公職獸醫須負起監督及指導責任；農場管理方面，要落實飼養管理手冊及疫病通報系統，確實填報資料；同時，農場經營者應聘請專業獸醫師，不可自以為是，才能降低風險。

紀又銘總結，防疫重點在於「層層把關、人人都是把關者」，並呼籲社會不必苛責任何人，而是應從此次事件中檢討漏洞、改善制度。對於台中市政府在經濟動物防疫上的手忙腳亂，他希望地方主管機關能檢討改進防疫心態，以保障民眾與產業安全。

