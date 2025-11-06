邊境不可能100％阻絕！獸醫坦言：建議要放棄廚餘養豬

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟危機，如何防堵非洲豬瘟從邊境入侵，養豬場特約獸醫師紀又銘臉書發文表示，邊境不是百分之百能阻絕的，任何一個政黨他相信都沒有能力，呼籲全民做好防疫措施，另在無法確實蒸煮效果的情況下，建議政府要放棄廚餘養豬。示意圖。（本報資料照片）

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟危機，引發社會討論，對於如何防堵非洲豬瘟從邊境入侵，養豬場特約獸醫師紀又銘臉書發文坦言，邊境不是百分之百能阻絕的，任何一個政黨他相信都沒有能力，呼籲中央跟地方政府要正視經濟獸醫師的角色，另在無法完全確定各家養豬場有無依規定蒸煮廚餘的情況下，真心建議政府要放棄廚餘養豬。

梧棲養豬場豬隻感染非洲豬瘟，中央緊急宣布全台豬隻禁運、禁宰15天，所幸歷經數日等待，現階段病毒被封鎖在該案場中，讓全台豬農、豬肉商、餐飲業等鬆了一口氣，中央前進應變所指揮官、農業部長陳駿季昨日也表示，從今日中午12時開放活豬運輸，明日凌晨0時解禁批發屠宰。

隨著豬肉禁令解除，如何防堵非洲豬瘟病毒問題浮上檯面，首先第一關便是邊境防疫，紀又銘說，自民國107年亞洲蔓延非洲豬瘟起，海關人員破獲9500件以上肉製品，其中1000件檢出非洲豬瘟，這相當不容易，但也坦言邊境絕對不是100％能阻絕的，任何一個政黨他相信都沒有能力，也舉例長久以來也無法阻止走私、毒品、黑槍等。

紀又銘表示，以非洲豬瘟為例，這病毒耐高溫耐低溫耐受性極強，即使在陽光下3個月還能保有活力，所以防疫會有層層關卡，像是全民防疫，民眾進入疫區接觸到豬場、食品者，入境後千萬不可直接去豬場，因為身上若有1隻壁蝨都可以導致病毒傳播。

紀又銘說明，養豬場、屠宰場、化製場則應確實落實清消，避免閒雜人等無端進入，並依照早有的畜牧場飼養管理手冊、疫病通報系統確實填報等，另外農場經營者也要請聘請專業的獸醫師，不要自以為自己多厲害，多聽多看後，才發現是自己在害自己。

紀又銘也呼籲，中央跟地方主管機關要正視經濟獸醫師的角色，公職獸醫師則負起監督指導責任；此外，若政府無法確定，畜主有無依規定蒸煮廚餘情形，也真心建議要放棄廚餘養豬。

