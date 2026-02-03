邊境不合格產品！貳樓紙袋溶出超標、玉津餐盒含螢光劑

貳樓-40G白牛淋膜L袋。（食藥署提供／林周義台北傳真）

食藥署今（3日）公布邊境不合格產品，其中包含知名連鎖餐廳「貳樓」合作廠商從中國大陸進口的紙袋，因溶出試驗不合格，171.82公斤的產品必須退運或銷毀；另「玉津咖啡」的餐盒，則檢出螢光增白劑，201公斤的產品須退運或銷毀。

由禾啟股份有限公司進口的「貳樓-40G白牛淋膜L袋」，經以4％醋酸(60℃，30分鐘)進行溶出試驗，檢出蒸發殘渣值40ppm。依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以紙類與食品直接接觸面之部分為塑膠類，溶出試驗蒸發殘渣值合格標準為30ppm以下，不符合《食品安全衛生管理法》第17條規定。

廣告 廣告

玉津餐盒。（食藥署提供／林周義台北傳真）

另外，津喜企業有限公司從中國大陸進口的「玉津餐盒」檢出螢光增白劑。依據「食品器具容器包裝衛生標準」，未以塑膠淋膜紙類，螢光增白劑為不得檢出，不符合《食品安全衛生管理法》第17條規定。

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬表示，針對「津喜企業有限公司」及「禾啟股份有限公司」，在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20～50％。

與此同時，「鴻慶成食品有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，被檢出蘇丹色素四號，屬於不得使用的物質。蔡佳芬表示，這批2萬公斤的黑胡椒粒在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計，民國114年7月26日至115年1月26日止受理越南的黑胡椒粒，報驗45批，檢驗不合格9批，不合格率20％，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署已從113年11月8日起至116年1月21日止，針對越南的黑胡椒粒在邊境採監視查驗，也就是100％檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

更多中時新聞網報導

無諾獎怪補助不足 吳誠文斥「瞧不起」

NBA》詹皇噙淚返鄉 湖人卻慘輸騎士

《Beautiful Life》 笑著笑著就哭了