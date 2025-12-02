邊境再攔截蘇丹紅！疑違規業者輕判後改名 幾乎全台都吃過他家產品

食藥署公布邊境檢驗不合格名單，其中「珮鈞有限公司」及「欣臨企業股份有限公司」報驗的黑胡椒粒檢出蘇丹色素4號。圖／翻攝自食藥署官網

近期食藥署公布邊境檢驗不合格名單，其中「珮鈞有限公司」及「欣臨企業股份有限公司」報驗的黑胡椒粒檢出蘇丹色素4號，且珮鈞更與2024年蘇丹紅之亂罪魁禍首的保欣公司登記在同一個地址，疑似「借屍還魂」。

蘇丹紅是人工合成的工業染料，被國際癌症研究機構IARC列為第三類致癌物，不可使用於食品，具肝腎毒性、可能致過敏及致癌，然而2024年時台灣卻爆出蘇丹紅危機，衛生局追查後向上追溯到保欣企業有限公司，保欣公司劉姓負責人最終被法院判處6月徒刑，可易科罰金。

而食藥署近期公布最新邊境檢驗不合格名單，其中由珮鈞有限公司與欣臨企業股份有限公司從越南進口的23公噸黑胡椒粒，被檢出蘇丹色素4號，全數遭邊境銷毀，不得退運。

根據《CTWANT》的報導，珮鈞公司被質疑為2024年蘇丹紅之亂主角保欣企業有限公司的「借屍還魂」公司，兩家公司登記在同一個地址，負責人更是夫妻關係。據悉，保欣企業成立於1998年，是國內最大天然香辛料進口商之一，年營業額上看3億元，產品廣泛流入零食、調味粉、火鍋底料與肉乾等食品，被形容「幾乎全台灣人都吃過」。

但保欣公司近年問題不斷，從2015年至2024年累計8次違規紀錄，多次被驗出使用蘇丹紅或非法定著色劑，原料包括紅辣椒粉、青花椒、鹽水辣椒等。2024年保欣從中國進口1萬3千公斤紅辣椒粉，其中3千公斤出售給下游客戶小磨坊。小磨坊自主送驗後發現含蘇丹色素3號並辦理退貨，但保欣的劉姓負責人仍將其中225公斤轉賣下游廠商，最終遭羈押禁見。

新北地院審理後，認定劉男因管理疏失致污染產品誤出貨，考量涉案量不大、無造成重大危害，一審依《食安法》判處6月徒刑，可易科罰金。然而劉男獲輕判後，其妻名下的珮鈞公司卻又被查獲進口含蘇丹紅的黑胡椒，外界質疑借名延續經營。

對此，新北市衛生局表示，保欣公司同址登記珮鈞公司，近3年輸入品項為黑胡椒粒及白胡椒粒，且3年內皆未接獲食藥署通報有邊境不合格紀錄，衛生局持續與中央密切合作，倘該公司後續輸入高風險產品，本局將加強查緝，查有不法情事，將依法處辦。

衛生局強調，蘇丹色素非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，呼籲食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法，衛生局查緝腳步不停歇，一經查獲絕對依法重罰，保護民眾食安健康。



