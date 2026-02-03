邊境再檢出越南黑胡椒含蘇丹紅 中國餐盒驗出螢光增白劑

台灣邊境持續檢出「蘇丹紅」，食藥署今天(3日)公布最新邊境查驗不合格品項。由鴻慶成食品有限公司進口的越南「黑胡椒粒」驗出蘇丹色素，全數20公噸違規產品已在邊境銷毀；此外，自中國進口的餐盒也遭驗出螢光增白劑，已全數退運或銷毀。

食藥署3日公布最新邊境檢驗不合格品項，自越南進口的「黑胡椒粒」被檢出工業用染劑「蘇丹色素4號」，整批20公噸違法食品已在邊境銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬說：『(原音)本次有一批由輸入業者鴻慶成食品有限公司報驗的越南黑胡椒粒檢出蘇丹色素4號，依據食品安全衛生管理法屬於不得使用的物質，這批越南的黑胡椒粒在邊境必須銷毀，不得退運。』

廣告 廣告

蔡佳芬指出，根據食藥署統計，自去年7月26日至今年1月26日，近半年受理越南黑胡椒粒報驗45批，其中檢驗不合格9批，不合格率為20%，檢驗不合格原因為農藥殘留及檢出不得使用的蘇丹色素。食藥署已自2024年11月8日起至明年1月21日針對越南進口黑胡椒粒在邊境採監視查驗，也就是百分之百逐批查驗蘇丹色素，檢驗合格才可輸入。

此外，中國出口的餐盒與紙袋分別遭驗出螢光增白劑及蒸發殘渣不合格。由津喜企業有限公司自中國進口的「餐盒」在邊境遭檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，未以塑膠淋膜的紙類不得檢出螢光增白劑。另一個則是禾啟股份有限公司進口的「紙袋」，該產品以4%醋酸於60℃放置30分鐘的溶出試驗結果檢出蒸發殘渣值40ppm，高於合格標準30ppm以下。2批產品皆在邊境退運或銷毀，食藥署並針對2家進口商輸入採加強抽批查驗，抽驗比例提高為20%至50%。

在邊境查驗不合格品項中也再見日本草莓因農藥超標而遭攔下。根據食藥署所公布，由日商夢多貿易股份有限公司自日本進口的「鮮草莓」檢出殘留農藥「芬普蟎」0.8ppm，高於「農藥殘留容許量標準」所規定的0.5ppm，相關產品已違反食安法規定，因此全數127公斤產品依規定退運或銷毀。