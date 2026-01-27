邊境巡邏隊指揮官博維諾傳遭撤職 美國土安全部否認

美國國土安全部26日否認有關美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)指揮官博維諾(Gregory Bovino)已被撤職的報導，儘管美國總統川普(Donald Trump)正在重申評估在明尼阿波利斯(Minneapolis)造成2死的嚴厲鎮壓移民手段。

國土安全部助理部長麥勞夫林(Tricia McLaughlin)在X發文說，博維諾並未被解除職務，他並重申白宮的說法，「博維諾是總統團隊的重要一員，是位很棒的美國人」。

廣告 廣告

大西洋月刊(The Atlantic)稍早前引述1位國土安全部官員和2名知情人士報導，博維諾已被撤除邊境巡邏隊特派指揮官一職，並將返回他原先任職的加州部門。

一旦博維諾確定遭到撤職，將意味川普在明尼阿波利斯祭出強硬手段的作法出現戲劇性轉變。邊境巡邏隊探員24日在當地射殺了37歲的加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)。

在這個月的大多數時間，博維諾都待在這個明尼蘇達州的最大城市。人們看到他一身軍事裝備，戴著頭盔，對當地居民態度強硬，甚至向抗議人士丟擲煙霧罐。

川普26日似乎軟化了語氣，他在「真實社群」(Truth Social)的一連串發文中表示，已經和明尼蘇達州的民選官員進行了富有成效的通話。

明尼阿波利斯市長佛雷(Jacob Frey)和川普通話後在X表示，「有些聯邦探員」將在27日開始離開這座城市。他並未具體說明或提到博維諾。(編輯:柳向華)