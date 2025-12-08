邊境情勢升溫 泰空襲與柬爭議地區、泰軍1死4傷

（中央社曼谷8日綜合外電報導）泰國與柬埔寨邊境衝突再起，泰國軍方今天表示，一名泰國士兵在交火中喪命、另有多人受傷，泰軍已在與柬埔寨爭議地區發動空襲。泰柬兩國互控對方掀起新一輪邊境戰事。

法新社報導，泰國陸軍發言人文泰（Winthai Suvaree）在聲明中指出，柬軍今早向泰國邊境烏汶府（Ubon Ratchathani）多處開火，造成1名泰國士兵死亡、4人受傷。

柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）則表示，泰軍今天清晨在普里維希省（Preah Vihear）和奧多棉吉省（Oddar Meanchey）對柬軍發動攻擊，並強調柬方並未還擊。

路透社報導，文泰今天表示，泰國已在與柬埔寨存在爭議的邊境地區發動空襲。此前兩國互相指責對方違反停火協議。

泰柬兩國今年7月曾因邊境爭端爆發為期5天的衝突，隨後在美國總統川普與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）斡旋下達成停火協議，川普10月親赴吉隆坡見證兩國簽署擴大版停火協議。（編譯：劉文瑜）1141208