邊境成豬瘟破口？陳時中：牽強 王鴻薇：廢言甩鍋

陳時中在中央公布疫調結果的記者會中，稱「邊境成破口」這說法「稍微牽強」。





周五立冬！有機會吃到滷肉嗎？明（5日）有機會宣布11/7解除禁宰、禁運，如果疫情持續穩定，三個月內沒有新增確診，就可以正式解除疫區。但豬瘟防疫進入關鍵期，中央與地方的關係卻接近冰點了嗎？政委陳時中，2號在中央公布疫調結果的記者會中，稱「邊境成破口」這說法「稍微牽強」，對此，國民黨團嗆陳時中講「廢話」，試圖甩鍋給地方，質疑疫調報告只想卸責，卻忘了檢討邊境破口。

立委王鴻薇：「原來台灣沒有任何的豬瘟的病原，這個病原是從天上掉下來的嗎。」

藍營不滿政委陳時中，因為在中央公布豬瘟疫調的記者會中，陳時中對於邊境是否成破口？稱這說法「稍微遷強」。

立委王鴻薇：「我不曉得陳時中在說什麼，重現當時在Covid-19，這個中央應變中心，五漢廢言一樣的廢話。」

陳時中在記者會解釋，疫情若從邊境進來，不會如此精準只在一家豬場，但這說法遭質疑是甩鍋給地方。另外陳時中也批，這回中央要出手疫調，是因為地方政府容易避重就輕，不過台中市副市長鄭照新稱，疫調難執行是因為當中有貓膩。

台中市副市長鄭照新：「封鎖案場的當天，業主就試圖把案場的運載車開出去，開出去有沒有要湮滅證據的嫌疑。」

台中市府發現，不只化製廠三聯單遭到塗改，廚餘也被發現沒有蒸煮，因此台中地院裁定，負責養豬場的陳姓父子羈押禁見。

台中市副市長鄭照新：「疫調報告，他收鄰居的廚餘以外，應該車子有可能，有這樣的可能，有到其他地方來收受廚餘。」

根據中央疫調，推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘。國民黨立委點名屏東縣，有全國最多的98座廚餘養豬場，禁止廚餘養豬的查核比率，卻遠低於其他縣市。

立委鐘佳濱：「台中市造成主管機關，還有牧場養豬戶，出現這麼大的一個，因為他們沒有落實防疫，造成全台灣的損失。」

中央與地方的口水戰，快比病毒還兇猛。