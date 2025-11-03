邊境成非洲豬瘟病毒破口？陳時中這樣說

▲非洲豬瘟中央災害應變中心今（3）日公布疫調報告，推測病毒可能來自未落實蒸煮廚餘。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 非洲豬瘟中央災害應變中心今（3）日公布疫調報告，推測病毒可能來自未落實蒸煮廚餘，不過病毒從何而來？邊境有無破口？政委陳時中認為，若從邊境進來，不會如此精準只有一家養豬場有非洲豬瘟，最重要的仍是落實廚餘蒸煮。

農業部長陳駿季說明，非洲豬瘟防疫有不同封鎖路徑，首先是邊境阻攔，從旅客、郵包、快遞郵件等，以及走私，中央跨部會合作建立防線，同時也針對電商平台管制包裹，邊境防範有更精進作為，包含提高抽檢比例。

「但是任何一個防衛網一定可能會有疏漏的地方！」陳駿季坦言，因此設立第二層防衛網，後市場的部分，衛福部會去查驗，特別是高風險國家地方飲食，這是第二道防線。

陳駿季指出，第三道防線是落實廚餘蒸煮，防禦網不是靠一層防禦網去處理，最重要的第三層的防禦網就是廚餘要落實蒸煮，更重要的是地方政府要去做有效稽核。

政委陳時中認為，最後的防線有落實廚餘蒸煮，其他問題相對都沒有那麼嚴重，像過去新冠肺炎疫情防線有很多，就像「起士理論」有許多洞，穿過去才會造成破口，最終有地方沒有洞就不會有問題，如果廚餘安全蒸煮就不會有問題。

陳時中表示，這次是全面監測，病毒若從邊境進來的話，絕對不會落得這麼準，剛好落在這家養豬場，會有多重養豬場，所以邊境一定要管好，但若衍伸說跟邊境有關，「我覺得是稍微牽強一點」。

