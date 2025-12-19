邊境戰事下迎戰2月泰國國會大選 阿努廷與保守勢力的豪賭

泰國與柬埔寨本月再度爆發邊境戰事，在緊張局勢升高之際，泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)宣布解散國會，引發國會大選提前在明年2月登場。學者分析指出，相較2023年大選上演的改革與反改革之爭，本次大選真正的關鍵在於，泰國是否能走出以邊境安全危機掩蓋制度問題的政治循環。

修憲僵局與邊境戰事下 泰國大選明年2月登場

泰國將於2月8日舉行提前大選，較原定於3月舉行的時程提前。這場提前大選源於總理阿努廷在面臨到反對黨人民黨(People's Party)準備提出不信任動議，挑戰他的總理大位之際，他因此於12月12日宣布解散國會。

阿努廷選擇此一時點解散國會，引發外界關注。泰國政府正面臨內外危機交加的局面。對外，泰國與柬埔寨12月7日再度爆發邊界戰事，且局勢較7月進一步升高；在國內則面臨修憲卡關，政府執政的合法性日益受到質疑。

在為泰黨(Pheu Thai Party)連續兩位總理遭法院解職後，阿努廷今年9月獲得國會第一大黨、反對派的人民黨支持，成功出任總理，交換條件為在4個月內解散國會，並針對新憲法舉行公投。然而，本月稍早，人民黨不滿阿努廷的泰自豪黨(Bhumjaithai Party)持續阻擋更進步版本的修憲改革，準備對他提起不信任動議，阿努廷因而解散國會，企圖在大選前保有最大政治優勢。

內外危機下解散國會 學者：保守聯盟集體算計

國會解散之際，泰國正因長期邊界爭議與柬埔寨爆發大規模軍事衝突。分析指出，阿努廷採取強硬的軍事立場，意在爭取民族主義情緒升溫下的民意支持。事實上，在邊境衝突再度爆發前，泰自豪黨的支持度已出現下滑，原因包括南部洪災造成逾160人死亡，以及政府處理多起重大詐騙醜聞失當，牽連部分官員與商界人士。

暨南國際大學東南亞研究中心主任陳佩修指出，面對修憲僵局與邊境衝突交織的內外危機下，在這次大選中，泰國選民的關注已不再只是改革或反改革之爭，而是「誰能撐住局勢、避免失控」。他並指出，相較今年7月的衝突，泰國這次更加強硬且更高度主動出擊，反映出國內政治需求，是阿努廷「轉移(國內)衝突的策略」。

智庫「外交關係協會」(CFR)分析指出，這場邊境衝突已經改變了泰國的政治格局，而這很可能是泰國保守菁英階層有意為之。有鑑於人民黨(People's Party)的改革呼籲在近年來掀起「橘色浪潮」，引發年輕世代選民的強烈共鳴，軍方乃至王室很可能希望透過重啟邊境衝突，協助泰自豪黨等親軍方和保王派政黨鞏固政權。

陳佩修也解讀指出，這場提前大選並非阿努廷的個人決策，而是保守聯盟的集體算計。陳佩修說：『(原音)。目前解散國會重新選舉的這樣的一個最高的決策，絕對不是阿努廷一個人做出來的。設定選舉議題的一個政治算計，我覺得這是整個這個保守聯盟，保守聯盟除了上層結構的王室跟軍方，然後現在的這個保守勢力的政黨，包括軍方的政黨，包括阿努廷的這個泰自豪黨，還有包括現在陷入這個領導危機的為泰黨，其實這個時候，各政黨都會認為，這個時候是政治上可以重新競爭洗牌的一個時機。』

挾民族主義升溫民意上升 泰自豪黨席次料大增

這場大選將由阿努廷領導、主打保守路線的泰自豪黨，對決在2023年大選後於眾議院取得最多席次的進步派政黨人民黨，另一主要競爭者則是受前總理戴克辛(Thaksin Shinawatra)支持的為泰黨。

長期研究泰國政治的佛光大學公共事務學系教授、台灣東南亞學會理事長陳尚懋預測，目前在500席眾議院中擁有69席次的泰自豪黨無疑能在2月大選中輕易斬獲更多席次，除了邊境戰事推升民意支持，阿努廷也在極力拉攏地方保守勢力，特別是過去長期為為泰黨票倉的東北地區。

陳尚懋說：『(原音)我覺得這很明確的，他希望透過泰、柬衝突的強硬去鞏固他的核心支持者。同時呢，把這一股的氣勢希望從東北的這個泰柬衝突的地方，蔓延到全國各地去，讓大家知道選阿努廷是強勢的總理，不只對內有能力去處理好，他在對外是有機會，也有這樣的實力，可以去擺平柬埔寨。』

邊境戰爭推升愛國心 人民黨改革路線面臨平衡難題

另一方面，邊境緊張局勢升高，讓主張改革路線的人民黨面臨如何擴大支持基礎的困境。人民黨先前支持保守派的阿努廷出任總理，引發部分支持者強烈反彈，認為此舉背離該黨的核心價值。人民黨的前身為在2023年贏得大選的前進黨(MFP)，但前進黨在保守勢力阻擋下而無法執政，並在2024年因主張修改冒犯君主罪遭解散。

陳佩修指出，人民黨押注阿努廷換取修憲承諾，與其說是天真，不如說是「對泰國權力結構過於樂觀的判斷」，低估了軍方與保守菁英對改革的抗拒。

在民族主義情緒高漲的氛圍下，分析認為，人民黨推動改革軍方與王室相關法律的進步政策，可能使中間選民對支持該黨持謹慎態度，而這正是人民黨亟需爭取的族群。

不過，人民黨仍握有優勢。陳尚懋指出，近年來這個進步派陣營創造的「橘色浪潮」使其在年輕選民中具備明顯優勢，但挑戰在於，需向年長族群及地方拓展支持。值得注意的是，人民黨今年5月首度在省級選舉中勝出，為其展現執政能力，爭取更廣泛選民支持，提供重要的加分機會。

陳尚懋說：『人民黨呢，它主要是一個清新的政黨，所以它比較不會去跟地方勢力合作。但是這樣子呢，當然也會造成他在地方選票上面的一些的流失，所以我想他們現在必須要做的，可能是要加強地方政治網絡，那這方面又是阿努廷的強項。』

在泰柬邊境持續下，總理阿努廷的聲勢正旺。但陳佩修提醒指出，在泰國，勝選不等於政治穩定，即使泰自豪黨成功續掌政權，修憲危機、軍方與司法的制度角色、以及高度政治化的安全議題，仍將嚴重限制其施政空間。