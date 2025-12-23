邊境戰鬥持續 柬埔寨要求泰國會談改至吉隆坡舉行

根據法新社今天(23日)看到的一封信件，柬埔寨國防部已經要求泰國，在吉隆坡這一中立地點舉行雙邊談判，兩國在經過了2週的致命邊境衝突後，預定就停火條件進行談判。

官員表示，本月重新爆發的衝突粉碎了先前的停火協議，已造成泰國至少23人、柬埔寨至少21人喪命，雙方共有超過90萬人流離失所。

泰國外交部長希哈薩(Sihasak Phuangketkeow)22日在馬來西亞首都與東南亞國家協會(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)的外交部長開會後，宣佈將與柬埔寨舉行會談。柬埔寨也是東協的成員國之一。

希哈薩向記者表示，雙方將於24日在現有的雙邊邊境委員會框架內，在泰國的尖竹汶府(Chanthaburi)舉行會談。

但在22日致泰國國防部長納塔蓬(Nattaphon Narkphanit)的信件中，柬埔寨國防部長狄西哈(Tea Seiha)要求在吉隆坡舉行會談。

狄西哈在信中寫道：「鑑於邊境地區持續不斷的衝突，出於安全考量，此次會談應該在一個安全中立的場所舉行。」法新社今天取得這封信件，並已向柬埔寨國防部確認。

狄西哈並補充道，東協輪值主席國馬來西亞已經同意在其首都舉行會談。

柬埔寨方面表示，就在曼谷宣布兩國同意舉行會談後不久，泰國22日對其領土發起了空襲。

柬埔寨國防部發言人蘇潔達(Maly Socheata)今天上午告訴記者，邊境地區的戰鬥仍在繼續。

柬埔寨國防部在一份聲明中表示，泰國軍隊砲擊了柬埔寨邊境城市巴比(Poipet)。(編輯:王志心)

