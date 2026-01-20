邊境攔下含蘇丹紅中國辣椒乾 日本草莓再現農藥超標

台灣邊境再現「蘇丹紅」，食藥署今天(20日)公布最新邊境查驗不合格品項，由元盛國際貿易有限公司進口的中國「辣椒段」驗出蘇丹色素，全數11公噸違規產品已在邊境銷毀；此外，日本草莓也再因農藥超標而在邊境遭攔下。

食藥署20日公布最新邊境檢驗不合格品項，自中國進口的「辣椒段」被檢出工業用染劑「蘇丹色素3號」，整批11公噸的違法食品已在邊境銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說：『(原音)本次有一批由輸入業者元盛國際貿易有限公司報驗的中國辣椒段檢出蘇丹色素3號，依據食品安全衛生管理法屬於不得使用的物質，這批中國的辣椒段在邊境必須銷毀，不得退運。』

劉芳銘指出，根據食藥署統計，自去年7月12日至今年1月12日止，近半年受理中國辣椒乾報驗58批，其中檢驗不合格2批，不合格率為3.5%，檢驗不合格原因為農藥殘留及檢出不得使用的蘇丹色素，因此，食藥署已自1月7日起至明年1月6日針對中國進口辣椒乾在邊境採監視查驗，也就是百分之百逐批查驗蘇丹色素，檢驗合格才可輸入。

在邊境查驗不合格品項中也再見日本草莓因農藥超標而遭攔下。根據食藥署所公布，由佳和鮮果貿易股份有限公司自日本進口的「鮮草莓」檢出殘留農藥「亞派占」0.19ppm；依據「農藥殘留容許量標準」，草莓不得檢出「亞派占」，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm，因此相關產品已違反食安法規定，全數166公斤產品依規定退運或銷毀。

除了草莓，日本出口的多項水果均被驗出農藥超標，東欣水果有限公司自日本進口的2批「蜜柑」分別遭驗出依法不得檢出的農藥「賽安勃」0.01ppm與0.02ppm，近1公噸的產品全數退運或銷毀；同樣由東欣水果進口的日本「鮮哈密瓜」也被驗出依法不得檢出的農藥「烯啶蟲胺」，整批51.5公斤產品全在邊境遭攔下。